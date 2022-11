Seit 2020 ist das Freibad in Thalkirchdorf geschlossen. Das jetzt beschlossene Konzept sieht vor, ein neues Becken weiter östlich (rechts unten) zu bauen und die Konstanzer Ach (quer in der Bildmitte) einzubinden. In Richtung Thaler Festsaal (rechts oben) soll das neue Funktionsgebäude entstehen.