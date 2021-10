Maskenverweigerer beleidigt und bedroht Personen in Oberstdorfer Supermarkt

In einem Oberstdorfer Supermarkt hat ein 35-Jähriger mehrere Menschen bedroht und beleidigt. Er verbrachte die Nacht bei der Polizei.

In einem Supermarkt in Oberstdorf ist die Situation am Freitag eskaliert. Wie die Polizei berichtet, forderte ein Mitarbeiter einen Mann auf, seine Maske aufzusetzen. Der 35-jährige begann daraufhin sofort, die Mitarbeiter und andere Kunden zu beleidigen, sodass die Marktleitung die Polizei verständigte.

Der Mann flüchtete in seine nahe gelegene Wohnung und verweigerte jegliches Gespräch mit der Polizei. Etwa eine Stunde später fand er sich wieder in dem Geschäft ein und begann dasselbe Spiel – verweigerte das Aufsetzen der Maske und beleidigte alle anderen anwesenden Personen. Weiterhin bedrohte er eine Kundin mit einer Glasflasche.

In der Nähe des Supermarktes wurde er kurz darauf von der Polizei aufgegriffen, auch hier verhielt er sich äußerst aggressiv. Als Grund für das Verhalten wird der offenbar erhebliche Alkoholpegel des Mannes in Verbindung mit dem Konsum von Betäubungsmitteln vermutet.

Oberstdorfer verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam

Daher sollte er seinen Rausch in Polizeigewahrsam ausschlafen, damit er nicht noch weitere Straftaten begehen konnte. Da er nicht damit einverstanden war, leistete er bei der Einlieferung in die Zelle Wiederstand gegen die Polizeibeamten, beleidigte sie wiederum heftig und bespritzte sie schlussendlich mit dem Wasser aus der Zellentoilette. Dennoch musste er die Nacht über in der Zelle bleiben und zeigte sich am nächsten Morgen in nüchternem Zustand deutlich umgänglicher. Er kann sich jetzt auf mehrere Strafverfahren wegen diverser Delikte einstellen, heißt es vonseiten der Polizei.

