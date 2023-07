Masterplan Innenstadt: Diese Projekte hat Sonthofen schon umgesetzt

Spielplätze, Lampen, Sitzmöbel, Stelen: Die Neubelebung der Sonthofer Innenstadt nimmt Gestalt an. So soll es im zweiten Halbjahr weitergehen.

23.07.2023 | Stand: 18:33 Uhr

Es bewegt sich was in der Kreisstadt – der „Masterplan Innenstadt Sonthofen“ nimmt Formen an. Davon konnten sich Bürgerinnen und Bürger auf einer Entdeckungstour durch die Fußgängerzone ein Bild machen. Drei Wochen nach dem Ende des Bewilligungszeitraums für die Förderung stellte die Stadt Sonthofen gemeinsam mit einem Teil der involvierten Unternehmen die Neuerungen vor. „Für gewöhnlich haben wir für vergleichbare Projekte dreieinhalb Jahre Vorlaufzeit, diesmal mussten wir ungleich schneller arbeiten“, sagte Bürgermeister Christian Wilhelm mit Blick auf das Ende des Förderzeitraums am 30. Juni.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.