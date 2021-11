Oberstdorfer Sporthelden zieren Bergbahn-Kabinen

Mit der Gemeinde ehren die Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen heimische Sportler für ihre Leistung bei der Ski-WM. Das soll auch den Nachwuchs motivieren.

20.11.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Was vereint die Skispringer Karl Geiger und Katharina Althaus mit dem Nordischen Kombinierer Vinzenz Geiger? Richtig, sie wurden alle in Oberstdorf geboren, sind erfolgreiche Spitzensportler sowie Olympia- und WM-Medaillengewinner. Und ab sofort lacht ihr Gesicht von den Kabinen der neuen Söllereckbahn in Oberstdorf. Die symbolische Übergabe der neu beklebten Gondeln an die Sportler fand jetzt im kleinen Kreis statt.

"Herausragende Leistungen" bei der Heim-WM

Die Idee zur Beklebung der Kabinen entstand mit der Gemeinde Oberstdorf: „Wir freuen uns, unsere einheimischen Sportler, die sich bei der Heim-WM 2021 in Oberstdorf Medaillen erkämpft und verdient haben, auf diese Art und Weise auszuzeichnen“, sagt Oberstdorfs Bürgermeister Klaus King. „Sie haben bei unserer Heim-WM herausragende Leistungen erbracht und wir sind sehr stolz, dass so erfolgreiche Olympia- und WM-Medaillen-Gewinner bei uns zuhause sind.“ Das wird künftig auch auf der neuen Söllereckbahn zu sehen sein.

Sportler verbinden viel mit der Bergbahn

Die neue Zehner-Kabinenbahn wurde bewusst ausgewählt. „Am Söllereck trainieren sehr viele Nachwuchssportler – durch die Sichtbarkeit ihrer großen Idole wollen wir unsere Jungstars noch mehr motivieren!“, erklärt Henrik Volpert, Vorstand der Oberstdorf Bergbahnen AG die Idee. Auch die Sportler selbst freuen sich über diese besondere Ehre. Sie verbinde viel mit den heimischen Bergbahnen, sagen die Skisportler Karl und Vinzenz Geiger. „Wir haben auf den Bergen das Skifahren gelernt und somit auch den Grundstein für unsere Karrieren gelegt.“

Althaus: "Wieder Vollgas geben"

Auch die mehrfache Skisprung-Weltmeisterin Katharina Althaus freut sich, dass ihr Gesicht in Zukunft eine Gondel ziert: „Für mich ist es ein weiteres Highlight nach diesem doch etwas besonderen Winter und motiviert mich, in dieser Saison wieder Vollgas zu geben“, erklärte sie bei der Übergabe.

