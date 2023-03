Mehr Einnahmen durch Steuern und Parkgebühren

Gemeinderat legt Haushaltsplan für das Jahr 2023 fest. Kommune investiert in Straßenlaternen, reduziert den Schuldenstand und plant den Neubau von Wohngebäuden. Verlegt werden soll die Straße an der Kapelle in Sigiswang.

01.03.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Die Haushaltssituation in der Gemeinde Ofterschwang entwickelt sich weiter positiv. 2022 waren die Einnahmen durch Gewerbesteuer und Fremdenverkehrsbeitrag wie berichtet so positiv ausgefallen, dass die Kommune ein Grundstück in Westerhofen kaufen konnte. Die Kosten von rund 1,9 Millionen Euro konnten aus den laufenden Mitteln im Haushalt finanziert werden. Auf der Fläche des früheren Gasthof Elisabeth soll ein kommunales Wohnungsbau-Projekt entstehen. Um die Pläne und andere Projekte stemmen zu können, verzichtet die Gemeinde 2023 auf größere Investitionen. Die Einnahmen entwickeln sich weiter positiv. Der Gemeinderat votierte jetzt für die Haushaltssatzung für 2023.

1,3 Millionen Euro Einnahmen aus der Gewerbesteuer

So geht die Kommune für 2023 davon aus, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer auf 1,3 Millionen Euro (Vorjahr 1,1 Millionen Euro) steigen könnten, erklärt Bürgermeister Alois Ried. Auch die neu errichten Parkautomaten an Bergbahn, in Muderbolz und Tiefenberg spülen Geld in die Kasse: Die Einnahmen durch die abgestellten Autos steigen voraussichtlich von 90.000 im Vorjahr auf 115.000 Euro. Auch bei Kur- und Fremdenverkehrsbeitrag sowie Wassergebühren geht die Gemeinde von Mehreinnahmen aus.

Straßenlaternen auf LED-Technik umgerüstet

Ein großes Projekt wurde bereits umgesetzt: 105.000 Euro wurden ausgegeben, um die Straßenlaternen auf LED-Technik umzurüsten. Der Umbau wurde staatlich gefördert und lässt sich in wenigen Jahren durch die Energieeinsparung refinanzieren. 130.000 Euro kostet die Gemeinde eine Kapitalerhöhung der Ofterschwanger Bergbahn-Gesellschaft. Dort ist eine Walzengarage geplant. Vorgesehen sind zudem Investitionen in die Wasserversorgung (100.000 Euro). Rund 80.000 Euro will die Gemeinde investieren, um die Straße an der Kapelle in Sigiswang zu verlegen. So soll ein kleiner Kirchenvorplatz entstehen, erklärt Bürgermeister Ried. Derzeit verläuft die Straße direkt an der Kapelle vorbei. Investiert wird auch in eine Bodensanierung im Haus des Gastes und einen Schlegelmäher für den Bauhof (je 50.000 Euro). Die Schulden der Gemeinde sollen im Jahr 2023 von 2,7 auf 2,6 Millionen Euro sinken.

Früheres "Inizio" in Tiefenberg wird abgerissen

Das kommunale Wohnungsbauprojekt in Westerhofen soll voraussichtlich 2024 umgesetzt werden, erklärt Rathauschef Ried. Zuvor soll der ehemalige Gasthof Elisabeth noch übergangsweise als Unterkunft genutzt werden bis ein anderes Projekt abgeschlossen ist: Der ehemalige Tiefenberger Hof, wo früher Sonnenalp-Auszubildende das Restaurant „Inizio“ betrieben wurde, wird abgerissen. An der Stelle sollen zwei Mitarbeiterwohnhäuser mit insgesamt 36 Wohneinheiten für 50 Personen entstehen. Für die Pläne gab der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung ebenfalls grünes Licht.

