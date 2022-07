Mehr „hippe Angebote“ statt Handyläden: Was sich Bürger in Sonthofens Innenstadt wünschen

Bei einem Rundgang durch Sonthofen machen Bürger Vorschläge, wie mehr Leben ins Zentrum kommen kann. Um welche Ideen es dabei geht.

22.07.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Mehr Leben soll in Sonthofens Zentrum kommen – das ist das Ziel des neuen Masterplans. Es ist vorgesehen, dass das Konzeptpapier bis Ende des Jahres fertiggestellt ist. Einer von mehreren Schritten stand nun am vergangenen Mittwoch auf dem Programm: ein Rundgang durch die Innenstadt mit Bürgern. Etwa 100 Teilnehmer waren laut Rathauschef Christian Wilhelm über den gesamten Tag hinweg mit dabei. Es gab einige Anregungen.

Einer der zentralen Punkte: Angebote für Jugendliche sind in der Fußgängerzone unterrepräsentiert. „Es gibt zu viele Handyläden, aber es sollte mehr hippe Angebote geben“, sagte Dr. Gino Meier vom Fachbüro GMA, das den Masterplan fachlich begleitet. Er präsentierte die Ergebnisse einer Gruppe von Bürgern. Vorgeschlagen werden zum Beispiel Unverpackt- oder Fairtrade-Läden und „nachhaltige Konsum-Trends“, die stärker vertreten sein sollten.

Open-Air-Veranstaltungen oder ein Kleinkunstbühne am Spitalplatz in Sonthofen?

Auch bestimmte Plätze nahmen die Teilnehmer in den Fokus: Am Spitalplatz können sich Bürger kleine Open-Air-Veranstaltungen oder eine Kleinkunstbühne vorstellen. Außerdem wirke der Bereich zu versteinert und eintönig – manche wünschen sich mehr Grün und mehr Sitzplätze im Schatten. Auch am Oberen Markt gab es den Wunsch unter Teilnehmern des Rundgangs, den Platz attraktiver zu gestalten. Für Kinder und Jugendliche existierten dort kaum Angebote. Als positiv wurde hingegen die Situation am Johann-Althaus-Platz eingestuft. (Lesen Sie auch: Wo es neue E-Ladestellen im Stadtgebiet Sonthofen gibt)

Lenkungsgruppe mit Stadträten und Vertretern aus dem Einzelhandel berät Maßnahmen

Die Erkenntnisse sollen nun in der sogenannten Lenkungsgruppe weiter diskutiert werden. Das Gremium wird regelmäßig über den aktuellen Sachstand des Prozesses informiert und behandelt strittige Fragen. Die Gruppe besteht aus Stadträten, aber auch Vertretern des Einzelhandels. Einen weiteren Workshop gibt es nach der Sommerpause. Das Ziel: Die Vorschläge zu einem Maßnahmenpaket zusammenzuführen und ein Sofortprogramm abzustimmen. Für Bürger, die bei den Workshops nicht selbst anwesend sein können, besteht die Möglichkeit, sich online zu beteiligen unter www.stadt-sonthofen.de/wirtschaft/masterplan-innenstadt.de

