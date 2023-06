In der Wohngemeinschaft ist manches leichter

Einen alten Baum verpflanzt man nicht. Diesen Spruch macht sich unsere Autorin nicht zu eigen und nennt Gründe.

02.06.2023 | Stand: 20:35 Uhr

Es gibt immer mehr Rentner. Und immer mehr leben allein. Oft in einem Haus oder einer Vier-Zimmer-Wohnung. Auf der anderen Seite suchen junge Familien dringend Wohnraum, der für vier oder fünf Personen passt – und auch noch bezahlbar ist. Was also tun? Wir alle sind gefordert, nach neuen Wohnformen, insbesondere für alleinlebende Senioren zu suchen. Und die Senioren sind dann gefordert, diese auch mutig auszuprobieren.

Wohngemeinschaften für Pflegebedürftige sind dabei ein guter Weg. Sie ergänzen das bewährte System aus Pflegeheim für Schwerpflegebedürftige und Betreutem Wohnen, für diejenigen, die noch allein zurechtkommen.

Der Slogan ist: Gemeinsam statt einsam

Eine Ergänzung sind auch Projekte wie die „Wahlfamilie Sonthofen“ mit ihrem einprägsamen Slogan „Gemeinsam statt einsam“. Ältere Menschen (über 55 Jahren) wohnen für sich in kleinen Wohnungen. Es gibt aber immer auch gemeinsame Aktionen im Haus mit einem großen Gemeinschaftsraum.

Immer mehr junge Menschen planen auch schon beim Hausbau mit ein, dass vielleicht einmal der nach dem Tod zurückbleibende Elternteil mit im Neubau wohnen kann, in einer kleinen Einliegerwohnung beispielsweise.

Auch das Modell der Mehrgenerationenhäuser kann für manche Familien ein wirklich guter Weg sein: Die Alten – sofern sie noch fit sind – können den Jungen bei der Gartenarbeit oder der Betreuung der Kinder unter die Arme greifen. Und später dreht sich die Hilfsspirale um. Es bewegt sich was in unserer Gesellschaft hin zu mehr Miteinander, und das ist gut.