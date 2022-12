Mehr Plätze im Missener Kindergarten durch Container

Der Gemeinderat Missen-Wilhams hofft, dass damit im Herbst 2023 alle Kinder einen Platz erhalten. Aktuell stehen 21 Mädchen und Buben auf der Warteliste.

11.12.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Elf Kinder stehen derzeit für den Kindergarten in Missen auf einer Warteliste, zehn sind in es der Kinderkrippe. Das sind die nüchternen Zahlen. Dahinter stehen Emotionen. Das haben Bürgermeisterin Martina Wilhelm und die Mitglieder des Gemeinderates mehrfach erfahren. Bereits bei der Bürgerversammlung im Frühjahr waren die fehlenden Betreuungsplätze Thema. Im Oktober haben sich schließlich Eltern mit einem offenen Brief an die Gemeinde gewandt und rasches Handeln eingefordert. 80 Gemeindebürger haben den Brief unterschrieben. Vor diesem Hintergrund hat der Gemeinderat jetzt beschlossen, das Raumangebot mit Hilfe von Containern zu erweitern. Sie sollen bis zum Herbst 2023 stehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.