Mehr Spielraum für Familien im Allgäuer Berghof

Vier-Sterne-Familienhotel hat den Lockdown genutzt, um in elf Monaten für 9,7 Millionen Euro einen neuen Gebäudeflügel zu errichten. Jetzt ist der Umbau fertig.

21.11.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Als vor rund einem Jahr wegen des erneuten Lockdowns das Aus für den Weihnachtsurlaub 2020 feststand, beschlossen die Verantwortlichen des Familienhotels Allgäuer Berghof in Ofterschwang die Zeit der Zwangsschließung zu nutzen: Die in die Jahre gekommene Sonnenterrasse wurde abgerissen und ein neuer Gebäudeflügel gebaut. Eine Investition von rund 9,7 Millionen Euro mitten in der Krise, nur zwei Jahre nachdem der für 12,5 Millionen Euro neu errichtete, sechsstöckige Gebäudeteil mit 18 Appartements, Erlebnis-Schwimmbad und Wellnessbereich eröffnet worden war.