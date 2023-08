Neubauten bedeuten mehr Verkehr: Wie wirkt sich das aus?

Ein Verkehrsplaner befasst sich mit den geplanten 51 neuen Wohnungen und dem Mehr an Verkehr, der dadurch in Blaichach Süd-Ost erwartet wird.

10.08.2023 | Stand: 11:34 Uhr

Mehrere Neubauten stehen in Blaichach-Süd an: eine Kita mit zwölf Wohnungen an der Jahnstraße, ein Parkhaus und 39 neue Wohnungen an zwei Standorten in der Heinrich-Gyr-Straße. Und was ist mit dem Verkehr? Der sei auch künftig „gebietsverträglich“ sagte Verkehrsplaner Reiner Neumann, Geschäftsführer von Modus Consult, im Blaichacher Gemeinderat. Neumann berät die Gemeinde bei der Entwicklung eines zukunftsfähigen Verkehrskonzepts im Bereich Blaichach Süd-Ost.

Das Sozial-Wirtschafts-Werk Oberallgäu (SWW) baut in den kommenden Jahren eine Kindertagesstätte. Zwölf Wohnungen sind auf dem Dach vorgesehen. Die Bosch Wohnungsbaugesellschaft plant zudem 39 Wohnungen an zwei Standorten in der Heinrich-Gyr-straße. Ein Parkhaus auf dem jetzigen Weidachparkplatz soll die notwendigen Stellplätze für diese Projekte bringen.

Neumann legte dem Gemeinderat die Ergebnisse von Verkehrszählungen vor, die Ende Oktober 2022 an vier Knotenpunkten im Ort stattfanden. 4200 Fahrzeuge zählte das elektronische Messsystem in der Burgberger Straße binnen 24 Stunden. Im südlichen Bereich der Weidachstraße waren es 1200, die Jahnstraße befuhren 80 Fahrzeuge und in der Heinrich-Gyr-Straße wurden 700 Fahrten registriert.

Bis zu 320 Fahrten durch Eltern

„Damit besteht in diesem Ortsteil keinesfalls ein Leistungsfähigkeitsproblem“, so Neumann, auch wenn zusätzliche Fahrten durch die neuen Projekte zu erwarten seien. In der Jahnstraße könnten dies zwischen 50 und 80 mehr Kfz-Bewegungen durch die neuen Wohnungen und bis zu 320 mehr Autos durch „Eltern-Taxis“ am Kindergarten sein. Die neuen Mieter in der Heinrich-Gyr-Straße steigern das Verkehrsaufkommen vermutlich um 180 bis 220 Autos in 24 Stunden.

Jahnstraße als Einbahnstraße?

Aus städtebaulicher Sicht ergebe sich allerdings ein Handlungsbedarf. Die Empfehlung: Die Jahnstraße sollte als Einbahnstraße in Ost-Westrichtung befahren werden, Hol- und Bringverkehr auf der Kita zugewandten Seite stattfinden.

Auf der Weidachstraße sei eine stärkere Gliederung des Straßenraums durch Einengungen oder Grünbereiche sinnvoll. Die sehr gerade Straße ist zwar eine 30-ger Zone, lade aber durch ihre Breite zum schnelleren Fahren förmlich ein. Sie diene auch als Umgehung für die Sonthofer Straße.

Der Blaichacher Gemeinderat nahm die Ausführungen des Verkehrsplaners zunächst einmal nur zur Kenntnis. Für die Blaichacher Weidachstraße sind Querungshilfen im Gespräch.

