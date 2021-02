„Mein Kind wird leben“

Elia kam viel zu früh auf die Welt – nach 24 statt 40 Schwangerschaftswochen. Manch einer gab ihm keine Überlebenschance. Doch, er hat sich gut entwickelt, freut sich die Mutter. Sie will anderen Eltern Mut machen

Sie spürte schnell, dass etwas nicht mehr stimmte. Vor fünf Jahren schwamm Verena Kennerknecht in einem Pool in Südafrika. Mit verheerenden Folgen: Die Schwangere brachte nur einige Tage später in Kempten ein Kind zur Welt. Viel zu früh. Nach knapp 24 anstatt 40 Schwangerschaftswochen. Auf die Mutter wirkt es heute „wie ein Wunder“, dass ihr kleiner Elia durchgekommen ist und sich normal entwickelt. Großen Anteil daran habe der Chefarzt der Gynäkologie in Kempten, Prof. Ricardo Felberbaum. „Er hat mir immer Mut gemacht, dass alles gut wird“. Jetzt, fast fünf Jahre später – und mit dem zweiten Kind nach einer normalen Geburt – möchte Verena Kennerknecht ihre Geschichte erzählen, um anderen werdenden Eltern in ähnlicher Lage Hoffnung zu geben.