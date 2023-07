Meister des kultivierten Klanges: Das Gebirgsmusikkorps in Immenstadt

Das Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr bietet in Bühl beim Benefizkonzert zugunsten der Wasserwacht sinfonische Blasmusik in Referenzklasse.

21.07.2023 | Stand: 17:04 Uhr

Richard Strauss, der noble Tondichter, der romantische Opernkomponist auf dem Pult von Militärmusikern? Das Fragezeichen muss umgehend gelöscht werden. Die melodischen Linien des „Königsmarsches“ funkeln in feinem Kolorit, seine kraftvollen Harmonien lassen sich wirkmächtig vernehmen. Das Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr macht beim Benefizkonzert zugunsten der Wasserwacht schon in der Ouvertüre klar, wohin die musikalische Erlebnisreise auf der Seebühne in Bühl gehen wird: Blasmusik kreativ ausgelebt in endlosen Mixturen aus Farben, mannigfaltig differenziert, bestens balanciert, schlank im Klang, klar artikuliert. Ensemblekultur. Tugenden eines Sinfonieorchesters.

Internationale Erfahrung

Die hat wohl Rudolf Piehlmayer, seit einem Jahr Leiter der „Garmischer“ geweckt und kultiviert. Verfügt der ehemalige Generalmusikdirektor des Staatstheaters Augsburg doch über reiche internationale Opernerfahrung. Indes fernab aufgezwungener Umerziehung des traditionsreichen Musikkorps oder aufgestülpter Interpretationsweisen. Die „Alten Kameraden“ (Carl Teike) tragen keine Lackschuhe und Hans Eibls „Revue-Marsch“ bleibt traditionelle Marschmusik. Auch wenn Feinschliff angelegt ist, das tiefe Blech sich zurücknimmt. Und Toto rockt im Arrangement ihrer weltberühmten Hits von Robert Kuckertz „Africa“-heiß und „Rosanna“-verzückt, auch wenn fließende Sanglichkeit und maximal gefächerte Dynamik die Welthits zum Symphonic Rock stilisieren, das Zuhören mit Finessen belohnt.

Unverrückbar homogen

Das Gebirgsmusikkorps braucht weder Seil noch Haken, wenn die „Mannschaften“ unverrückbar homogen im Register im Einsatz sind, wenn Soli, mit wenigen kleinen Ausrutschern, intonationssicher, virtuos und punktgenau platziert sind. Piehlmayer lebt Leidenschaft für Musik, die divergente „Dramatik“ der Musikstücke am Pult vor. Präzise Stabführung und beständigen „Antrieb“ bei maximalem Körpereinsatz samt wiederholtem Sprung auf dem Pult verbündet er kongenial zum Stimulus. Seine Kameradinnen und Kameraden folgen treulich, diszipliniert, motiviert. Bis ins Piano, hauchzarte Klangbilder, pointierte Soli. Erfolgreiche Klangarbeit. Gemeinsam Umsetzung einer Klangphilosophie.

Exemplarischer "Florentiner Marsch"

Sie lässt sich – exemplarisch – am „Florentiner Marsch“ beeindruckend wie beglückend erleben: Hier duften die „Rosa di Toscana“, so der originale Titel von Julius Fučíks Meisterwerk, inszeniert sich die Eröffnungsfanfare opernhaft-rezitativ, entfalten die Zwischenteile, fesch herausgeputzt, ihre Klangstärke. Die Tempi, wie in vielen anderen Beiträgen des Benefizkonzertes, gemäßigt, zielsicher, verdichtend als empathisches Gestaltungsmittel gesetzt, die dynamischen Möglichkeiten des Orchesters gerade auch am Anfang der Skala geschickt genutzt. So kann man die Signorina auf dem Marktplatz plappern hören, das Finale als Triumphmarsch auskosten. Dank formidabler Durchsichtigkeit der mit großer Sorgfalt gezeichneten, der vorzugsweise dezenten, allemal hinreichenden Rhythmus- und Bassgestaltung.

Salut für die Sinfonische Blasmusik. Referenzklasse.