Meister-Matchball: So wird der 1. FC Sonthofen am Samstag Meister

Ein Punkt genügt dem 1. FC Sonthofen im letzten Heimspiel gegen Erkheim zum Titel und zur Rückkehr in die Bayernliga. Eine Ikone wird verabschiedet.

20.05.2023 | Stand: 05:35 Uhr

Ein Punkt. Nicht mehr als ein Zähler fehlt den Kickern des 1. FC Sonthofen zum vorzeitigen Titelgewinn in der Fußball-Landesliga. Zum letzten Heimspiel der Saison erwarten die Oberallgäuer am Samstag ab 14.30 Uhr den TV Erkheim in der Baumit-Arena. Gewinnt der FCS oder spielt gegen den Tabellen-15. Remis, sind der Meistertitel und der Aufstieg in die Bayernliga fix – unabhängig davon, was Verfolger Ehekirchen parallel in Jetzendorf gelingt (14 Uhr).

Zwei Spiele vor Saisonende liegt Sonthofen mit 62 Punkten vor dem FCE (57) – der bei Gleichstand zählende direkte Vergleich geht an den FCS. Damit die Mission Meisterschaft auch akustische Unterstützung von der Tribüne erhält, lädt der Kreisstadt-Club mit freiem Eintritt ins Stadion.

Trainer Müller: "Wir haben keinen Zweifel mehr"

„Alle ziehen mit, das spürt man in dieser Phase besonders. Und das macht der Verein auch mit dieser Aktion deutlich. Genau das brauchen wir jetzt“, sagt Sonthofens Trainer Benjamin Müller. „Wir haben keinen Zweifel mehr. Wir haben das Momentum wieder auf unserer Seite und das lassen wir uns nicht mehr nehmen.“

Dass der Tabellenführer zwei Spiele vor Saisonende wieder in der Pole Position ist, die Meisterschaft selbst und aus eigener Kraft entscheiden zu können, liegt am überaus kuriosen Endspurt. „Es ist absolut verrückt. Wir standen an einem Montag mit einer super Ausgangslage im Training, sieben Tage später mussten wir wieder alle Köpfe hochziehen“, sagt Müller. „Und wieder sieben Tage später war alles um 180 Grad gedreht.“

Kurioser Endspurt in der Landesliga

Nach einem wochenlangen Kopf-an-Kopf-Rennen, in dem der FCS und Ehekirchen lange gleichauf lagen, setzten sich die Oberallgäuer mit einer neun Spiele dauernden Serie ohne Niederlage Ende April vermeintlich entscheidend ab. Doch drei weitere Partien ohne Erfolg und eine Mini-Serie Ehekirchens brachten wiederum die Oberbayern in die Top-Ausgangslage.

„Am meisten hat mir gefallen, dass sich die Jungs immer gegenseitig unterstützt haben – und, dass uns die Vereinsführung immer vermittelt hat, dass alle an uns glauben“, sagt Müller. „Eine solche Unterstützung lässt Zweifel nach schlechteren Spielen auch wieder verschwinden.“ Sonthofen schaffte die Wende, landete den Bigpoint mit dem 5:1 in Kaufering und weil Ehekirchen im Schlussspurt offenbar entscheidend schwächelt, steht nun der erste Matchball.

„Es herrscht mehr Euphorie als Aufregung. Da kann man als Trainer und als Verein auch gerne bewusst vom Aufstieg reden. Niemand muss jetzt bremsen“, beschreibt Müller die Gemütslage. „Aber man muss es auf das Sportliche runterbrechen, das Spiel annehmen, fokussiert angehen und nichts Wildes machen. Erst wenn wir den Punkt haben, feiern wir.“ Es müsste nicht nur „mit dem Fußball-Teufel“ zugehen, dass das dem Spitzenreiter nicht gelingt – es bräuchte auch eine Premiere: Der FCS hat in dieser Spielzeit nie zwei Spiele in Serie verloren.

Letzte Landesliga-Meisterschaft 2012

Und so soll es nach den geplatzten Aufstiegs-Träumen in der Corona-Saison und im vergangenen Jahr in der Relegation im dritten Anlauf mit dem Sprung in die Bayernliga klappen. Dafür hat das Trainerteam weitestgehend auf neuen taktischen Input verzichtet und großen Wert auf Basisarbeit gelegt. „Wir haben uns wie gewohnt auf den Gegner vorbereitet. Und wir sollten ihn auch tunlichst ernstnehmen“, mahnt Müller. „Wir als Trainer können nicht lockerlassen und dann von den Spielern erwarten, dass sie Vollgas geben. Wir wissen alle sehr genau, welche Chance wir haben.“

Fünf Spieler gehen, Marc Penz beendet Karriere

Die Chance, nach der Meisterschaft 2012 und den folgenden sieben Jahren in der Bayernliga, wieder dorthin aufzusteigen. Es steht also mehr auf dem Spiel am Samstag als „nur“ eine Meisterschaft: Ein sportlicher Neuanfang für zahlreiche talentierte und die vermeintlich letzte Chance für die arrivierten Führungsspieler um Andreas Hindelang und Manuel Wiedemann. Und es wird der letzte Auftritt der drei Neu-Duracher Patrick Littig, Manuel Schäffler und Gregor Mürkl sowie für Torhüter Lukas Köck und Maxi Bär. Sie alle werden im Rahmen des Erkheim-Spiels verabschiedet.

Ebenso wie eine FCS-Ikone. Für Marc Penz ist es das letzte Heimspiel seiner Karriere: Über 550 Spiele in 21 Saisons im Herrenbereich, darunter über 450 Partien für Sonthofen hat das Eigengewächs absolviert. Und der 39-Jährige wird sicher alles daran setzen, mit einem Meistertitel abzutreten.