Melanie Rothmayr rückt an die Spitze des Hörnerdörfer Tourismus

03.07.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Die Tourismus-Organisation der Allgäuer Hörnerdörfer hat eine neue Geschäftsführerin berufen: Melanie Rothmayr. Die 40-Jährige leitete bisher den Gäste- und Anbieterservice der Tourismusorganisation der Gemeinden Fischen, Ofterschwang, Bolsterlang, Balderschwang und Obermaiselstein. Sie tritt damit die Nachfolge von Stephan Köhl an, mit dem die Gesellschafter nach 21 Monaten die Zusammenarbeit beendet hatten. Der Grund: „Unterschiedliche Ansichten über die strategische Ausrichtung“

Bürgermeister sprechen sich einstimmig für neue Geschäftsführerin aus

Die Entscheidung für Rothmayr fiel jetzt einstimmig. Melanie Rothmayr habe als Abteilungsleiterin ihre Qualifikation bereits seit November 2021 unter Beweis gestellt teilten die Gesellschafter der Tourismus Hörnerdörfer GmbH (THG) in einer Pressemitteilung mit. Die Bürgermeister der fünf Orte seien einhellig überzeugt, mit Rothmayr „eine fachlich kompetente und für die Belange der Gäste und der Gastgeber gleichermaßen, verständnisvolle THG-Chefin gefunden zu haben“.

In der Elternzeit Beratungsagentur aufgebaut

Rothmayr studierte Tourismusmanagement in Kempten, verantwortete sechs Jahre lang die Tourismusarbeit im „Allgäuer Seenland“ und sei mit ihrer Beratungsagentur für Gastronomie und Kleinvermieter, die sie in der Elternzeit aufbaute, gut vernetzt und mit den Bedürfnissen der Leistungsträger vertraut, heißt es in einer Pressemitteilung der THG. Rothmayr lege daher auch besonderen Wert auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Gastgebern und Partnern vor Ort, es gelte das touristische Angebot gemeinsam weiterzuentwickeln. „Nachhaltig denken, technisch auf dem neuesten Stand bleiben und Kräfte bündeln“, erklärt Rothmayr. „So wird der Tourismusstandort Hörnerdörfer weiterhin Arbeitsplätze und regionale Wertschöpfung sichern.“

Was die Akteure im Oberallgäuer Tourismus brauchen

„Melanie Rothmayr weiß, wie erfolgreiches Tourismusmanagement geht und sie weiß, was die Akteure im Tourismus brauchen.“ begründet Fischens Bürgermeister Bruno Sauter, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, die Personalentscheidung. „Sie sieht nicht nur das Allgäu, sie versteht die Allgäuer und das ist entscheidend, um die Region voranzubringen und ehrlich zu vermarkten.“

Die Tourismus Hörnerdörfer GmbH (THG) ist die Organisation für die touristische Vermarktung der fünf Oberallgäuer Gemeinden. Zu den Kernaufgaben der THG zählen das Marketing sowie die Kommunikation und der Vertrieb touristischer Leistungen über alle relevanten Vertriebskanäle, um die Hörnerdörfer als Reiseziel aktiv zu vermarkten und zu positionieren und Gäste in die Region zu locken. Die Tourismuszahlen in den Orten haben sich nach der Pandemie erholt und die Hörnerdörfer verbuchten für das Jahr 2022 ein leichtes Übernachtungs-Plus.

