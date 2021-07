Menschen in Oberstdorf stehen Schlange für Biontech

Bis zu 100 Leute warteten zeitgleich in Oberstdorf auf ihre Spritze. Ob es weitere Sonderimpfungen im Oberallgäu geben wird, ist unklar.

07.07.2021 | Stand: 17:28 Uhr

Das Sonder-Impfangebot des Landkreises Oberallgäu und der Johanniter Unfallhilfe in Oberstdorf ist am Mittwochnachmittag auf große Resonanz gestoßen: Viele Menschen nahmen das Angebot wahr, zeitweise standen bis zu 100 Leute in der Schlange. Wie berichtet, machte der Impfbus Station am Therme-Grundstück in der Marktgemeinde.

Erst- und Zweitimpfungen

Das Angebot konnte ohne Termin wahrgenommen werden und richtete sich an alle Impfwilligen über 18 Jahre, die eine Erstimpfung erhalten wollten beziehungsweise eine Zweitimpfung benötigten. Voraussetzung hierfür war, dass die Mindestwartezeit zwischen Erst- und Zweitimpfung bereits abgelaufen ist. Verwendet wurde der Impfstoff Biontech.

Zuletzt war das Interesse an Sonder-Impfaktionen generell hoch im Oberallgäu: Bei einem Zusatzangebot am vergangenen Wochenende im Impfzentrum in Sonthofen hatte das Landratsamt insgesamt 670 Immunisierungen registriert. Ob demnächst weitere Sonderimpfungen im Landkreis angeboten werden, ist bislang unklar.

