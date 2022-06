Menschen, Mythen und die Macht der Berge rückt der Oberstdorfer Fotogipfel in den Blick

Der „Oberstdorfer Fotogipfel“ verbindet Ausstellungen mit Workshops, Vorträgen und mehr. Im Mittelpunkt stehen die „Berge 2.0“. Nicht nur jene des Allgäus ...

29.06.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Oberstdorf Hoch ragt das Gipfelkreuz. Und auch die junge Frau im Dirndl, die am Fuße des Wahrzeichens steht, blickt von oben auf das Kameraobjektiv herab. Der gebürtige Schweizer und Wahl-Hamburger Friedrun Reinhold hat diese Aufnahme gemacht. Im Großformat ist sie mit anderen Arbeiten des Fotografen auf der Wiese vor dem Oberstdorf-Haus zu sehen. Dort lenkt sie die Aufmerksamkeit auf den „Oberstdorfer Fotogipfel“, der von Mittwoch, 29. Juni, bis Sonntag, 3. Juli, Ausstellungen, Workshops, Vorträge und ein buntes Rahmenprogramm miteinander verbindet.

Von der Wüste bis zur Eiswelt

Im Mittelpunkt steht dabei das Thema „Berge 2.0“. Und imposante „Berge der Welt“ zeigt Michael Martin aus München in der Wandelhalle des Kurparks. Dort können die Besucher in wenigen Schritten Klimazonen durchschreiten, von der magisch ausgeleuchteten Sanddüne in der saudi-arabischen Rub al Khali bis zur spitzen Erhebung des Holtanna in der Eiswüste der Antarktis. Selbst den Blick in einen Vulkankrater auf der isländischen Insel Ambrym, in dem die Lava brodelt, bietet diese Schau unter dem Motto „Terra“.

Vielfalt im Oberstdorf-Haus

Gleich eine Vielzahl ganz unterschiedlicher Ausstellungen hält das Oberstdorf-Haus bereit: Die Vielfalt der Themen reicht von „Oberstdorfer Panoramen“, die Michael Guthmann festgehalten hat, über „Moderne alpine Architektur“, die Albrecht Voss eindrucksvoll in Szene setzt, bis zu einer Annäherung an die legendenumwobene Elisabeth, Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn, der Christian Geisler mit seinem Bilderzyklus „Sissi, ein Leben zwischen Berg und Tal“ ein Denkmal setzt. Der Modefotograf Joachim Baldauf, ein gebürtiger Allgäuer, geht mit Bremer Modedesign-Studenten im Oberallgäu der Frage nach: „Zu wem gehörst Du?“ Michael Agel spürt Sagen und Mythen der Berge nach. Oliver Richter dokumentiert in seiner Bilderfolge 24 Stunden am Dachstein.

Auf dem Gipfel des Nebelhorns

Zu einer Gipfeltour laden die meditativen Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Norbert Rosing ein, die auf dem Nebelhorn zu sehen sind. Der Fotograf aus Grafrath, dessen Bildband „Wildes Deutschland“ zum Bestseller wurde, ist heuer der künstlerische Schirmherr der Ausstellung. Als politische Schirmfrau wirkt – wie schon früher – Claudia Roth, seit Dezember 2021 Staatsministerin für Kultur und Medien.

Neue Talente im Oberstdorfer Kunsthaus

Neue Talente, die bei einem Profi-Fotowettbewerb ausgezeichnet wurden, stellen sich im Oberstdorfer Kunsthaus Villa Jauss vor. Und einen Blick in die Vergangenheit liefert die Ausstellung „Bergabenteuer in Bildern seit 1877“ in der Galerie Oberstdorf im Trettachhäusle neben der Talstation der Nebelhorn. Dort zeigt das Fotohaus Heimhuber spektakuläre Aufnahmen aus dem Familienarchiv. Sie führen zurück in die Pionierzeit der Bergfotografie.

Allgäuer in Tracht

Tradition und Brauchtum überträgt Friedrun Reinhold in seinen Großaufnahmen auf der Wiese vor dem Oberstdorf-Haus in die Gegenwart. Er zeigt unter dem Motto „Heimat" Allgäuerinnen und Allgäuer in ihrer Tracht an besonderen Orten: etwa einem barocken Salon oder in einer Schnitzerwerkstatt. Stolz schwingt in manchen Aufnahmen mit und in anderen auch pure Lebensfreude.

Neben solchen Ausstellungen bietet das Festival zahlreiche Workshops und einige Veranstaltungen im Fotogipfel-Biergarten im Kurpark wie Konzerte, Vorträge und Interviews. Kurator und Initiator ist der Hamburger Fotograf Christian Popkes.

Der Oberstdorfer Fotogipfel wird am Mittwoch, 29. Juli, um 20 Uhr im Oberstdorf-Haus eröffnet. Informationen im Internet: www.fotogipfel-oberstdorf.de

Der Oberstdorfer Fotogipfel.

Der Schirmherr: Fotograf Norbert Rosing aus Grafrath.

Der Kurator: Fotograf Christian Popkes aus Hamburg.

