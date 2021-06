18-Jähriger sticht jungem Mann mit Messer in Schulter

Drei Männer haben in einer Waldhütte in Rettenberg Drogen konsumiert. Ein 18-Jähriger wird aggressiv und verletzt einen 21-Jährigen mit einem Messerstich.

Ein 18-Jähriger hat in Rettenberg einem jungen Mann mit einem Messer in die Schulter gestochen. Wie die Polizei mitteilte, trafen sich drei Männer am Samstagnachmittag in einer Waldhütte in Rettenberg, um dort gemeinsam Drogen zu nehmen. Die 18- bis 21-Jährigen konsumierten zunächst Marihuana, anschließend wollten der 18-Jährige und ein weiterer Mann weitere Betäubungsmittel zu sich nehmen, wobei der dritte Mann als "Aufpasser" fungieren sollte.

18-Jähriger sticht 21-Jährigem in Schulter

Nachdem der 18-Jährige die Betäubungsmittel eingenommen hatte, wurde er laut Polizei aggressiv, griff zu einem Messer und stach dem "Aufpasser" in die linke Schulter. Der Mann wurde schwer verletzt und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der dritte Mann erlitt leichte Verletzungen an der Hand, als er dazwischen gehen wollte.

Die Polizei nahm den 18-Jährigen vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an. Die Beamten stellten diverse kleine Mengen an Betäubungsmitteln sicher.

