Missen erhält eine St.-Nikolaus-Kapelle

30.04.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Fast fünf Jahre sind seit den ersten Ideen rund um eine mögliche Kapelle zu Ehren des Heiligen Nikolaus in Missen vergangen – jetzt haben die Arbeiten dazu begonnen. Ein Förderverein unterstützt das 45.000-Euro-Projekt.

Franz Horn ist seit Jahrzehnten Nikolaus-Darsteller aus Überzeugung. Die christliche Botschaft ist ihm dabei besonders wichtig. So hat er vor zehn Jahren einen jährlichen Aussendungsgottesdienst in Missen ins Leben gerufen, zu dem inzwischen Nikolaus-Darsteller bis aus Frankreich oder Südtirol anreisen. Die Idee, eine St.-Nikolaus-Kapelle in seiner Heimatgemeinde zu bauen, hat ihn aber besonders viel Zeit und Energie gekostet.

Denn es galt nicht nur, Mitstreiter zu finden, sondern vor allem auch ein geeignetes Grundstück. Das stellt nun Christian Mayer am Südhang des Hauchenbergs zur Verfügung. Wanderer können hier zwischen Missen-Berg und dem Gipfel künftig eine Rast einlegen – und eine besondere Aussicht genießen, die von der Pfarralpe über den Mittag bis zum Grünten reicht. Im Juni 2022 hat sich ein Förderverein gegründet, der inzwischen 18 Mitglieder hat.

Die notwendigen Baggerarbeiten haben bereits stattgefunden. Das Kiesbett ist gelegt. Nun folgt ein Betonfundament für den sechs mal vier Meter großen Kapellenbau. Dabei handelt es sich um ein Oktogon – also eine Kapelle mit acht Ecken. „Die Zahl steht für die Unendlichkeit“, sagt Horn. Geplant ist ein Holzbau, für den unter anderem die örtliche Pfarrgemeinde Holz zur Verfügung stellt.

Die Ausführung übernehmen dabei angehende Holztechniker, die gerade ihre Ausbildung am beruflichen Schulzentrum in Immenstadt absolvieren. Deren Lehrer Eugen Schwarz konnte Horn von dem Projekt überzeugen. Der Förderverein kümmert sich nach der im Sommer geplanten Aufstellung um den weiteren Ausbau. Dazu gehören die Fenster, vier Bänke im Inneren und eine Schindelfassade. Handwerker aus Missen und Umgebung haben bereits signalisiert, sich dabei auf Spendenbasis zu engagieren. Eine Figur des Heiligen Nikolaus hat Horn bereits als Spende erhalten.

Eine jährliche Messe rund um die neue Kapelle – die sechste in Missen-Wilhams – soll es jedoch nicht am 6. Dezember geben. Da sind Horn und andere Nikolaus-Darsteller schließlich in den Familien im Einsatz. Stattdessen hat Horn den 9. Mai vorgesehen. An diesem Tag des Jahres 1087 trafen Reliquien des Heiligen, der im vierten Jahrhundert Bischof von Myra im Gebiet der heutigen Türkei war, im italienischen Bari und damit in Europa ein.

Wer das Projekt mit einer Spende unterstützen möchte, erreicht den Förderverein unter E-Mail info@förderverein-kapelle-stnikolaus.de

