Container für Kindergarten in Missen sollen im Oktober stehen

Eine schnelle Lösung ist für den Kindergarten in Missen-Wilhams geplant: Im Oktober sollen zwei Gruppen in Container einziehen.

11.07.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Die fehlenden Betreuungsplätze in der Kindertagesstätte St. Martin in Missen haben für viele Diskussionen und vor allem Unruhe im Dorf gesorgt. Eine Machbarkeitsstudie hat zwar aufgezeigt, dass eine Erweiterung der jetzigen Einrichtung am aktuellen Standort möglich ist. Zur Diskussion stehen hier eine Aufstockung oder ein Anbau. Doch um schnell Abhilfe zu schaffen, hat der Gemeinderat nun endgültig grünes Licht für den Bau von Containern gegeben. Gleich drei Vergabebeschlüsse standen auf der Tagesordnung des Gremiums.

Im Oktober sollen die Container in Missen stehen

Bereits im Oktober sollen eine Kindergarten- und eine Krippen-Gruppe in die Container einziehen. Deren Standort befindet sich hinter den Tennisplätzen und ist nur durch den Sportplatz von der bestehenden Kita getrennt. Die notwendigen Erdarbeiten sollen kurzfristig beginnen und 35.000 Euro kosten. Für den September ist die Aufstellung der 16 Containermodule geplant. Dabei hat sich die Gemeinde für eine Anmietung entschieden. 5150 Euro kostet das die Kommune monatlich.

Mit Blick auf die Laufzeit von 38 Monaten ergibt das eine Gesamtsumme von 195.700 Euro. Diese Zeit will die Gemeinde nutzen, um eine dauerhafte Erweiterung der Kita zu planen und zu realisieren. Ein dritter Beschluss galt der Innenausstattung. Hierfür sind 49.000 Euro vorgesehen.

Personal ist da, es könnten aber noch mehr Bewerber sein

Die zwei neuen Gruppen haben zwar keine direkte räumliche Verbindung zur Kita St. Martin, sind ihr jedoch organisatorisch angegliedert. Erste Arbeitsverträge mit neuen Mitarbeiterinnen sind bereits geschlossen, informiert Bürgermeisterin Martina Wilhelm. Aber: „Wir freuen uns noch über weitere Bewerbungen“. Den Betriebsstart im Oktober stellt sie jedoch nicht in Frage – sofern jetzt alles planmäßig abläuft.

