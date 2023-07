Wasser verunreinigt: Zahlreiche Fische sterben im Bachlauf der "Unteren Argen"

Im Bachlauf "Untere Argen" bei Missen-Wilhams sterben zahlreiche Fische. Das Wasser war verunreinigt.

13.07.2023 | Stand: 13:04 Uhr

Verunreinigtes Wasser hat im Bachlauf "Untere Argen" in Missen-Wilhams (Kreis Oberallgäu) für ein erhöhtes Fischsterben gesorgt. Das fiel laut Polizei am Mittwochmittag auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangte ein unbekannter Gefahrstoff in so großer Menge in das Abwasser, dass das Klärwerk diesen nicht mehr neutralisieren konnte. Die ordnungsgemäße Einleitung des grundsätzlich gereinigten Klärwassers in den Bach wurde sofort gestoppt.

Verunreinigtes Wasser in den Bachlauf der "Unteren Argen" gelangt - Polizei ermittelt

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand und besteht laut Polizei nicht. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen.

Mehr Nachrichten aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.