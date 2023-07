Missen-Wilhams investiert in Wasserversorgung

Im Missener Ortsteil Aigis stammen die Leitungen noch aus den 1950er Jahren. Wann die Arbeiten beginnen sollen.

12.07.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Der Handlungsbedarf war aufgrund immer noch Leitungsschäden und damit verbundener Wasserverluste seit Jahren bekannt, nun liegt eine Studie vor, was der Neubau der Wasserversorgung im Ortsteil Aigis die Gemeinde Missen-Wilhams voraussichtlich kostet. Danach muss die Kommune mindestens 280.000 Euro in die Hand nehmen, um einen ersten Bauabschnitt zu realisieren.

Aigis verfügt über ein eigenes Quellgebiet. Von dort fließt das Wasser in einen Hochbehälter, von dem aus die Verteilung an die angeschlossenen 30 Haushalte erfolgt. In einem ersten Schritt geht es nun um den Ersatzbau der 900 Meter langen Leitung zwischen Hochbehälter und Dorf. „Hier gab es bislang die größten Schäden“, sagt Bürgermeisterin Martina Wilhelm. Entsprechend groß sei hier der Handlungsbedarf.

Missen hat Rückstellungen für die Investition bereits gebildet

Rückstellungen für die Investition hat die Gemeinde bereits gebildet. Letztlich bezahlen müssen die Wasserversorgung jedoch die Bürgerinnen und Bürger, denn die Wasserversorgung ist eine sogenannte kostenrechnende Einrichtung. Die Kommune, die in Missen-Wilhams diese Aufgabe übernimmt, darf mit der Wasserversorgung langfristig also weder einen Verlust noch einen Gewinn machen.

Insgesamt ist das Leitungsnetz in Aigis 2,2 Kilometer lang. Teilweise ist in weiteren Bauabschnitten eine Sanierung, teilweise aber auch ein Neubau angedacht. Die Arbeiten will die Gemeinde nutzen, um auch die Löschwasserversorgung zu verbessern. Daher ist unter anderem das Setzen weiterer Hydranten vorgesehen.

Da die Leitung teilweise eine neue Trasse erhalten soll, muss die Gemeinde noch Grundstücksverhandlungen führen. Sind sie rechtzeitig abgeschlossen, sollen die Arbeiten spätestens im Frühjahr 2024 ausgeschrieben werden. Die Bürgermeisterin hofft, dass sich der erste Bauabschnitt dann noch im kommenden Jahr realisieren lässt. Eine Erhöhung des Wasserpreises ergibt sich in der Folge nicht automatisch aus den Arbeiten. Denn: „Wir hoffen vor allem, dass wir durch weniger Wasserverluste Einsparungen erreichen“, so Wilhelm.

