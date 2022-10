Wasserflasche blockiert Bremse: Autofahrerin kommt in Missen-Wilhams von der Straße ab

In Missen-Wilhams im Oberallgäu hat eine Wasserflasche zu einem Verkehrsunfall geführt. Was passiert ist.

14.10.2022 | Stand: 13:44 Uhr

In Missen-Wilhams (Landkreis Oberallgäu) hat am Donnerstagabend eine Wasserflasche zu einem Unfall geführt. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht ist, eine 35-jährige Autofahrerin auf dem Kapellenweg in Börlas gefahren.

Weil ihr eine 0,5-Liter-Wasserflasche unter das Bremspedal gerutscht ist, konnte sie nicht mehr bremsen. Sie kam deshalb in einer Linkskurve zuerst nach rechts und dann nach links von der Fahrbahn ab. Dabei stieß sie frontal gegen einen Anhänger, der auf einem Privatgrundstück stand. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 9500 Euro.

