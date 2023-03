Missen will für 850.000 Euro Kita-Problematik mit Containern lösen

In Missen sollen Kindergarten-Kinder in Containern unterkommen, um mehr Kitaplätze zu schaffen. Ob gemietet oder gekauft wird, ist noch offen.

Viele Bedenken hat es im Gemeinderat Missen gegeben, auch die ein oder andere hitzig geführte Diskussion. Doch am Ende hat das Gremium einstimmig die vorgestellte Lösung zur Kita-Problematik beschlossen. Demnach sollen Container auf einer Fläche südlich der Tennisplätze aufgestellt werden, um den dringend benötigten Bedarf zu decken.

Denn im nächsten Kindergartenjahr werden 29 Kinder in den Kindergarten und 18 in die Krippe kommen, sagt Bürgermeisterin Martina Wilhelm. Währenddessen werden nur 19 Plätze in der Kita und sieben in der Krippe frei.

Die Containerlösung stellte nun Alexis Uhlig vom Kemptener Architekturbüro Hagspiel/Stachel/Uhlig im Gemeinderat vor. So soll in einer L-Form ein modulares Containersystem auf der freien Fläche gebaut werden. Dieser Standort wurde ausgewählt, weil dort die Wasser- und Stromanbindung gegeben sei sowie die Kinder geschützt und zu Fuß schnell das Hauptgebäude des Kindergartens erreichen könnten, erklärt Uhlig.

Missen-Wilhams: Viele Neuanmeldungen für Kindergarten und Krippe

In den Containern sollen eine Kindergarten- und eine Krippengruppe unterkommen, ebenso Gruppenräume, Toiletten, Schlaf- und Mehrzweckräume, eine Teeküche und ein Bereich für Eltern. „Die grauen Container können von den Kindern natürlich frei gestaltet werden“, sagt Uhlig und verweist dabei auf ein ähnliches Projekt der Architekten in Lauben. Uhlig schätzt die Gesamtbruttokosten für den Neubau auf rund 843.000 Euro, sollte sich die Gemeinde für eine Miete über vier Jahre entscheiden. Beim Kauf der Container seien die Kosten mit insgesamt 857.000 Euro nur unwesentlich höher, sagt der Architekt.

Von enormen Kosten spricht Gemeinderat Ernst Schwarz und schlägt stattdessen vor, eine Kombigruppe im Kitagebäude zu errichten. „Mit dieser teuren Lösung würden die Gebühren enorm ansteigen.“ Das sei den Eltern nicht zuzumuten. Doch so eine Kombigruppe sei nicht möglich, entgegnet die Bürgermeisterin. „Die Nachfrage ist zu groß. Wir wissen aber, dass die Eltern das komplette Defizit nicht schultern können.“

Gemeinderat Paul Besler: "Teure, aber gut Lösung"

Kindergartenleiterin Julia Willer appellierte an die Ratsmitglieder, den Vorschlag mit der Container-Interimslösung zu unterstützen. „Es geht uns immer um die Kinder. Wir hoffen, dass dadurch endlich Ruhe im Dorf einkehrt“, sagt Willer und verweist darauf, dass man die Gesamtkosten in Relation zur vierjährigen Nutzungsdauer betrachten müsste. Auch seien ihr gut ausgestattete Räume wichtig. „Wir wollen keinen Konkurrenzkampf, wer in das Kindergartengebäude darf und wer in den Container muss. Das sollte es uns schon wert sein.“ Dem stimmte Gemeinderat Paul Besler zu: „Es ist eine teure, aber gute Lösung.“

Einstimmig beschloss das Gremium die Container-Interimslösung. Laut Uhlig sei es realistisch, dass die Container im September aufgestellt und ab Anfang Oktober in Betrieb genommen werden. Bis dahin soll dann auch zusätzliches Personal da sein, sagt Wilhelm. „Die Vorstellungsgespräche waren vielversprechend.“ Ob die Container gekauft oder gemietet werden, ließ der Gemeinderat offen. Zusätzlich informierte die Bürgermeisterin, dass die Bürger im Ortsteil Börlas einen Naturkindergarten errichten wollen. Mehr sei aber noch nicht bekannt.

