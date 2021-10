"Mission: 30 plus X": So will der FC Oberstdorf die magische Hürde überspringen

Der FC Oberstdorf will im November die Punkte einfahren, die den Klassenerhalt sichern. Vor dem Haunstetten-Heimspiel fehlen zehn Leute im Training.

Abschluss einer durchaus gelungenen Hinrunde – auch wenn zuletzt Sand ins Getriebe der Bezirksliga-Fußballer des FC Oberstdorf geraten ist: Zum Ende der Vorrunde empfängt der FCO am Samstag um 15 Uhr im heimischen Oybele-Stadion den TSV Haunstetten. Die Gäste liegen auf Tabellenplatz elf mit 15 Punkten und einem Torverhältnis von 14:22 Toren. Die Mannschaft um Trainer Hermann Rietzler ist überaus schlecht in die Saison gestartet, verlor von den ersten fünf Saisonspielen ganze vier und holte in dieser Phase nur einen Punkt.

Spielercoach Maier trifft auf alten Bekannten

Von da an stabilisierte sich die Mannschaft allerdings zunehmend und hat aktuell von den letzten sechs Spielen nur eines verloren: Somit ist das erklärte Ziel Klassenerhalt wieder in greifbare Nähe gerückt. Erfolgreichster Torschütze der Augsburger Vorstädter ist Christian Bernhardt (drei Treffer), gefolgt von Florent Kuci und Mika Lenz (je zwei). Haunstettens Trainer Hermann Rietzler zeichnete sich in der Saison 2013/2014 kurzzeitig für die Bayernligamannschaft des 1. FC Sonthofen verantwortlich und war damit Chefanweiser seines heutigen Gegenübers beim FCO, Spielertrainer Andreas Maier.

Dessen Team wiederum steckt in einem kleinen Leistungstief, verlor allein von den vergangenen vier Partien drei. Zuletzt, beim 0:1 in Königsbrunn, war erstmals in dieser Saison auch in der zuvor noch besten Offensive der gesamten Liga der Wurm drin. Andreas Maier: „Wir sind bei Türkgücü defensiv bombensicher gestanden, haben dann aber in der 88. Minute die ersten richtigen Fehler begangen und sind gnadenlos bestraft worden“, sagt der Spielertrainer. „Leider haben wir über die gesamte Spielzeit offensiv fast gar nicht stattgefunden. Schade, da war nämlich mehr drin“.

FC Oberstdorf: Leichtigkeit ist weg

Die Leichtigkeit im Spiel des FCO ist in den vergangenen Wochen verloren gegangen. Dazu der Trainer: „Mir war durchaus bewusst, dass das kommen wird, und ehrlicherweise habe ich schon früher damit gerechnet. Unser kleiner Kader lässt keine großen Rotationen zu, mir sind ein Stück weit auch die Hände gebunden. Dazu kommen wieder verstärkt Krankheiten und Verletzungen. Aber durch diese Phase der Saison müssen wir jetzt durch“.

Gerade, weil in den letzten Spielen des Jahres bis Ende November noch entscheidende Partien anstehen: Es folgen für den FCO noch Duelle mit Kaufbeuren, Mindelheim, Thalhofen und Ottobeuren. „Wir wollen mit den letzten vier Plätzen in der Tabelle nichts zu tun haben. Und da stehen richtungsweisende Partien gegen Mitkonkurrenten auf dem Programm“, sagt Maier. „Den Anfang dazu macht Haunstetten. Mit einigen Zählern mehr auf der Habenseite können wir bis zur Winterpause schon viel Richtung Klassenerhalt erledigen. Umgekehrt können wir aber auch noch böse in den Abstiegsstrudel geraten.“

Erklärtes Ziel des Trainers sind „30 Punkte plus X“ nach dem letzten Spiel am 27. November 2021. Mit einem Heimdreier gegen Haunstetten soll der erste Schritt dazu gemacht werden. Die Kaderzusammenstellung entscheidet sich erst kurzfristig, weil eine enorme Krankheitswelle beim FCO zugeschlagen hat. Nicht weniger als zehn Spieler waren unter der Woche krank abgemeldet.