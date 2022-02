"Mission Ärmelkanal"! Sonthofer Extremschwimmer plant 2022 nächstes Abenteuer

"Sommerpause" heißt für Hamza Bakircioglu: WM im Eisschwimmen. Der Sonthofer holt Bronze in Polen und plant schon das nächste wilde Projekt.

13.02.2022 | Stand: 20:06 Uhr

Eiszeit ist Schwimmzeit – das ist die Regel für Hamza Bakircioglu. Der 49-jährige Extremschwimmer aus Sonthofen hat sich seinen Saisonhöhepunkt einmal mehr für die kalte Jahreszeit aufgespart. Bakircioglu trat zum zweiten Mal in seiner Laufbahn bei einer Eisschwimm-Weltmeisterschaft an und brachte von den Wettkämpfen im polnischen Glogow Bronze mit ins Oberallgäu. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf der WM“, sagt Bakircioglu. „Ich hatte in der Heimat kaum eine Gelegenheit, mich auf die Sprints vorzubereiten, weil bei uns im Allgäu alle Bäder zu waren. Insofern bin ich zufrieden, wenn ich meine Leistungen mit den früheren Jahren vergleiche.“ Und der Sonthofer hat auch 2022 noch Großes vor.

Eisschwimm-WM in Polen mit 300 Startern

Allein der Auftakt kann sich schon mal sehen lassen. Über 300 Starter aus 27 Nationen waren bei der WM in Polen am Start. Neben der Königsdisziplin von 1000 Metern standen die 500, die 250, die 100 Meter Freistil oder Brust sowie die 50 Meter Freistil, Brust und Schmetterling und die Staffeln zur Auswahl. Das dreitägige Event fand zwar in einem Becken, allerdings „outdoor“ in einem angelegten Bad mit Naturwasser aus der Oder statt. Das Wasser hatte eine Temperatur von durchschnittlich 2,7 und höchstens 3,4 Grad.

„Allein das Wasser hatte eine andere Qualität als man es vielleicht von den Trainings gewohnt ist. Es war trüb, man hat nichts gesehen und man musste mit dem Kopf aus dem Wasser an die Wende schwimmen“, erzählt Bakircioglu. Die Kontrahenten duellierten sich Mann-gegen-Mann auf zehn Bahnen. Der 49-jährige Oberallgäuer wagte sich bei seinen insgesamt acht Starts auch auf die Königsdisziplin und schlug sich in der Zeit von 17:21 Minuten als Siebtplatzierter achtbar. Bronze gewann Bakircioglu über 100 Meter Brust (1:45) – der Deutsch-Türke wurde zudem noch zweimal Vierter (250 und 100 Meter Freistil).

Hamza Bakircioglu hat seine zweite WM-Teilnahme genossen – im Becken und außerhalb davon. Für den 49-jährigen Sonthofer waren die Titelkämpfe in Polen „eine besondere Erfahrung in einer schwierigen Zeit.“ Bild: Bakircioglu Archiv

Doch fernab der Resultate war für Sonthofens Sportler des Jahres 2017 bei seiner zweiten WM-Teilnahme nach Burghausen 2018 „schon alles ein wenig anders“, wie Bakircioglu erzählt: „Das Leben in Polen ist freier als bei uns. Es gibt keine Maskenpflicht mehr beim Einkaufen oder in Restaurants. Das wussten wir im Vorfeld und wir konnten wir uns darauf einstellen“, sagt der 49-jährige Extremschwimmer und fügt an: „Gerade für so eine Veranstaltung war das sehr angenehm. Und es gibt mir Hoffnung für die Lage in Deutschland.“

Training im Winter – in der Iller

Noch dazu hatte der ehemalige Weltrekordhalter im Eisschwimmen sich im Vorfeld der Weltmeisterschaft im Oberallgäu meist nur im Freien vorbereiten können. Die im 25-Meter-Becken von Glogow notwendige Wende konnte Hamza Bakircioglu in seinen bevorzugten Gewässern, dem Ortwanger oder dem Sonthofer Baggersee, entsprechend nicht trainieren. „Das ist eine komplett andere Schwimmart, deshalb habe ich im Winter meistens in der Iller trainiert“, sagt Bakircioglu. „Das war für die WM nicht ideal, aber es hat mich für die nächsten Aufgaben vorbereitet.“ Und die stehen alsbald an.

Bilderstrecke

Sportgala in Sonthofen 2019

Bild: Dominik Berchtold 1 von 50 Sonthofer Sportgala 2019 im Haus Oberallgaeu.Hier: Sportlerin des Jahres Selina Joerg Bild: Dominik Berchtold

Lesen Sie auch

Eisbaden im Bodensee Einer von nur drei Deutschen: Paul Bieber knackt nächste Eismeile im Bodensee

Denn der Sonthofer, der im Mai seinen 50. Geburtstag feiert, arbeitet nach wie vor an der Erfüllung seines Lebenstraums: die „Seven Oceans“, die Durchquerung der sieben größten Meeresengen der Welt. Bakircioglu, der 2016 als erster Mensch den Bodensee in einer Saison längs, quer und diagonal durchschwommen hatte, hat eine Etappe auf diesem Weg bereits bewältigt: Im Frühjahr 2019 meisterte er die Straße von Gibraltar von Europa nach Afrika, 16 Kilometer in 4:50 Stunden. Noch wenige Monate zuvor war der Extremschwimmer beim Versuch den Nordkanal zu durchschwimmen an den extremen Bedingungen, an ewiglangen Quallenteppichen und an der immensen Strömung gescheitert. Nach elf Stunden und 26 von insgesamt 40 Kilometern musste Bakircioglu den Versuch, den Kanal von Nordirland nach Schottland zu durchschwimmen, abbrechen.

Ärmelkanal: 34 Kilometer nonstop zwischen Frankreich und England

Nun wagt der Sonthofer den dritten Versuch auf der zweiten Etappe: dem Ärmelkanal. Damit es im Juli auch mit der irrwitzigen Strecke von 34 Kilometern zwischen Frankreich und England klappt, feilt der Ausdauersportler schon jetzt am Trainingsplan für die Durchquerung des Ärmelkanals. „Ich muss langsam wieder anfangen, längere Strecken zu schwimmen. Diese Distanz sollte man bis dahin allemal innerhalb einer Woche entspannt schwimmen können“, sagt Bakircioglu. „Sobald die Wassertemperatur 14 Grad erreicht, trainiere ich nur noch draußen.“ Das Pensum: Viermal wöchentlich insgesamt 20 Kilometer und am Wochenende 15 Kilometer an einem Stück. Ein straffes Programm, das den Sonthofer aber vielmehr reizt als abschreckt.

Und so macht sich Hamza Bakircioglu auch angesichts des nahenden „50ers“ im Mai keine Sorgen. „Das ist ein gutes Alter für Extremschwimmer und es ist auch realisierbar, dass man die langen Strecken schwimmen kann“, sagt der Sonthofer. „So lange man regelmäßig trainiert, passt sich der Körper an. Da spielt das Alter keine Rolle.“ Muss stimmen. Hamzas Vater Seyfi startete übrigens auch bei der WM in Polen – und gewann zweimal Gold über 50 Meter und 100 Meter. Seyfi Bakircioglu ist 76 Jahre alt.