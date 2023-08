Mit der Lust zum Abenteuer: Zwei Brüder verblüffen bei Klassik-Festival in Oberstdorf

Die Brüder Lionel und Demian Martin verblüffen in Oberstdorf nicht nur mit kammermusikalischen Leckerbissen, sondern auch mit ihrer Improvisationskunst.

15.08.2023 | Stand: 19:00 Uhr

„Können Sie das nochmal singen?“ – Lionel Martin auf der Bühne im Saal Breitachklamm möchte, dass die Besucherin in der sechsten Reihe ihr Wunsch-Liedchen nochmal trällert. Das tut sie: „Ich liebe dich, so wie du mich, am Abend und am Mo-horgen …“ – „Danke, ich weiß, was Sie meinen. Dazu passt gut die Moldau von Smetana. Wir fangen mal an.“ Und die Brüder Martin, im schwarzen Künstler-Outfit, improvisieren über diese zwei Melodien: Demian am weit geöffneten Flügel, Lionel davor am Cello.

Beethovens "Zärtliche Liebe"

Nicht irgendwie und irgendwas. Sondern harmonisch jazzfarben und stimmig modulierend. Rhythmisch passend zum Liedtext; melodisch wechseln sich Klavier und Cello brüderlich achtsam ab. Bringen nacheinander – sogar mit Tonartwechsel – Beethovens „Zärtliche Liebe“ und Smetanas „Moldau“-Plätschern unter einen herrlich girlandengeschmückten Hut. Die Menschen im Saal des Oberstdorf-Hauses sind hin und weg vor Begeisterung.

Das ist die zweite Zugabe. Schon die erste, Beatles’ „Yellow Submarine“ plus Gershwins „Summertime“, hat alle von den Sitzen gerissen – anders als beim gediegen-braven Schlussbeifall des Konzerts. Denn das hat so niemand erwartet. Vollends die dritte Wunsch-Zugabe – Bach-Partita-Thema plus Beethovens Fünfte plus Bernsteins West-Side-Story-Mariaaa – rundet diesen Musiksommer-Abend zu einem völlig unerwartet kreativen musikalischen Abenteuer.

Hochgespannte Erwartungen

Dabei löste doch schon das „Hauptmenü“ alle hochgespannten Erwartungen auf kammermusikalische Leckerbissen an Cello und Klavier ein: Drei apart-moderne Kabinettstücke von Nadia Boulanger, Ludwig van Beethovens leidenschaft-getränkte Sonate in g-Moll, sowie eine witzig-charmante, expressionistisch gefärbte Sonate von Francis Poulenc.

Erschreckender Donnerschlag

Beide Virtuosen spielen auswendig. Bewegen sich lebhaft, ohne exzentrisch zu wirken. Haben immer freien Blick aufs Instrument, auf den Mitspieler, ins unendliche Weite, in sich selbst bei geschlossenen Augen. Schöpfen die Klangfülle ihres Instruments voll aus – dazu gehört schon auch hin und wieder ein brutal erschreckender Donnerschlag am Klavier. Etwa bei Boulangers Auftakt zum Finalsatz „Vite et nerveusement rhythmé“. Oder bei Beethovens und Poulencs glashart gespielten Allegro-Sätzen. Lyrisch-locker jedoch erklingen elegische Adagio- oder Rubato-Sätze mit klar und präzise artikulierten Moll-Arpeggien.

Am Cello will Lionel Martin keinen Schönklang erzeugen. Er will vielmehr Beethovens feurige Leidenschaft aufleuchten lassen. Zu Boulangers überraschend wechselnder Dynamik tanzen. Poulencs schalkhafte, nur scheinbare Lieblichkeit entlarven.

Freuen wir uns auf den Mitschnitt, den BR Klassik am Freitag, 25. August, um 18.05 Uhr sendet.