Glühendes Plädoyer: Wie ein Oberallgäuer Cellist junge Menschen für Klassik begeistern will

Mit einem dreitägigen Festival will der Oberallgäuer Cellist Ramon Boss jungen Menschen Klassik schmackhaft machen. Die Idee entstand beim Studium in Augsburg.

07.11.2023 | Stand: 17:00 Uhr

„Wir lieben Klassik und wollen zeigen, warum sie für uns so wichtig ist, dass wir unser Leben der Musik gewidmet haben“, sagt Ramon Boss, Initiator des dreitägigen Klassik-Festivals, das vom 17. bis 19. November in Augsburg stattfinden wird. Die Idee dazu entwickelte der junge Oberallgäuer Cellist, der in Balderschwang aufgewachsen ist, bei Gesprächen mit Kommilitonen des Leopold-Mozart-Zentrums in Augsburg. „Wir sind betrübt darüber, dass Klassik bei Gleichaltrigen einen so schlechten Ruf hat und als uncool oder elitär gilt“, sagt er. Dem will er entgegenwirken.

"Young Classics Augsburg"

Gemeinsam mit „Young Classics Augsburg“, einer Initiative von jugendlichen Gleichgesinnten, will er junge Besucher für Klassik begeistern und zugleich etwas für junge Musiker tun. Bisher gebe es in Augsburg keine Bühne, wo diese sich kreativ entfalten können, erzählt Boss. „Wir kommen nicht aus dem Schatten der Uni raus“, sagt er und betont: „Ich will eine Bühne schaffen, die Talenten auch als Sprungbrett dient“. Dort sollen junge Künstler nachhaltig gefördert werden, einen Raum bekommen und ohne den Druck des technischen Anspruchs zeigen können, was jeden einzelnen von ihnen ausmacht.

"Weg vom Perfektionismus"

Ramon Boss weiß, dass die Technik die Grundlage jedes Spiels ist, dennoch möchte er den Nachwuchsmusikern die Möglichkeit bieten, mit Werken, die ihnen viel bedeuten, ihre eigene Geschichte zu erzählen. „Und zwar weg vom Perfektionismus, der auch viel von der Musik kaputt macht“, sagt Boss. In diesem Zusammenhang erwähnt er, wie glücklich er über die Unterstützung des Leopold-Mozart-Kuratoriums ist.

"Eine Wohlfühlatmosphäre schaffen"

Für das Publikum wollen er und seine Mitstreiter „eine Wohlfühlatmosphäre“ schaffen und Schwellenängste abbauen: „Man muss sich nicht auskennen, da wir zu den Stücken hinführen. Die Besucher werden von uns mitgenommen“, sagt er. Musikfreunde dürfen sich auf ein breit gefächertes Programm freuen, das vom „Karneval der Tiere“ für Familien mit Kindern über eine Kunstausstellung bis zum Höhepunkt, einem Cello passionato unter dem Titel „Strings on fire“ führt. „Sechzehn Cellisten aus unserer Cello-Klasse bringen die Bühne zum Glühen“, verspricht Ramon Boss. Das Programm bietet nicht nur reine Klassik, sondern auch Pop- und Filmmusik.

Das Festival

Das Festival findet vom Freitag, 17. November, bis Sonntag, 19. November, im Rokokosaal der Regierung von Schwaben in Augsburg statt. Das Programm finden Interessierte auf der Website https://youngclassicsaugsburg.de/ Die Veranstalter bitten um Anmeldung. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.