Mit Fieber nicht gleich zum Kinderarzt Wenn Kinder Fieber haben: Warum Eltern nicht sofort zum Arzt gehen sollten

Eine neue Krankheitswelle bahnt sich im Oberallgäu an. Neben Infekten ist auch Scharlach im Vormarsch. Wann Eltern mit ihrem Kind zum Arzt gehen sollten.

26.01.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Die Schlangen vor den Kinderarztpraxen haben sich gelegt. Nach Auskunft von Detlef Schlieter von der Kinderarztpraxis am Marktanger in Sonthofen haben die Weihnachtsferien dazu beigetragen, dass die Praxen nicht mehr so überlastet sind wie vor Weihnachten (wir berichteten). Doch die nächste Krankheitswelle bahne sich schon wieder an. Neben Atemwegsinfekten sei Scharlach im Vormarsch. Doch wann muss man mit dem Kind zum Arzt und wann kann man erst einmal abwarten? Wir haben bei Schlieter und seinem Kemptener Kollegen Dr. Thomas Potthast nachgefragt.

