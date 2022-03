Mit Haaren die Meere retten: Oberallgäuer Friseurinnen unterstützen Projekt

Friseurinnen aus Immenstadt und Obermaiselstein sammeln die Haare ihrer Kunden helfen so dem Start-up-Unternehmen „Hair help the Oceans“. Was sie antreibt.

Christa Eichner-Metzner und Petra Schmid freuen sich: Sie tragen mit etwas Mehrarbeit in ihren Friseursalons zum Schutz der Meere bei. „Das ist eine tolle Aktion“, sagt Schmid. Die Inhaberin des Salons „Schneidig“ in Obermaiselstein sammelt ebenso wie Eichner-Metzner, Inhaberin von „Haareszeit“ in Immenstadt, die abgeschnittenen Haare ihrer Kundinnen und Kunden in Papiertüten oder Kartons – kein Haar landet mehr im Müll. So unterstützen die beiden Friseurinnen das deutsche Unternehmen „Hair help the Oceans“ (übersetzt: Haare helfen den Meeren).

Haare saugen Fett auf

Denn mit den gesammelten Haaren produziert das Start-up Wasserfilter. Die Haare besitzen laut des niedersächsischen Unternehmens die Eigenschaft, viel Fett aufzusaugen und diese Funktion auch nach dem Schneiden nicht zu verlieren. Daher würden sie sich hervorragend als natürliches Reinigungsmittel gegen Verschmutzungen wie Öl, Benzin und Sonnenmilchreste in Gewässern eignen. Als Vorbild hat sich das Unternehmen den französischen Verein „Coiffeure Justes“ (faire Friseure) genommen, der schon seit 2015 die Haare in alte Nylonstrümpfe füllt, diese zu Rollen bindet und dann als Filter in verschmutzten Gewässern einsetzt. Damit war der Verein etwa im Sommer 2019 erfolgreich, als vor Mauritius ein Frachter auf Grund lief und mehrere Tausend Tonnen Öl verlor.

Da ein Kilogramm Haar bis zu acht Kilogramm Öl aus dem Wasser filtern und die Filter bis zu achtmal wiederverwendet werden können, „ist es eine super Idee, um die Meere zu retten“, sagt Eichner-Metzner. Bisher werden laut dem Start-up jährlich Tonnen an Haarresten von etwa 83.000 Friseursalons in Deutschland im Restmüll entsorgt, da nur wenige Haare für Perücken geeignet seien. „Ob blond, braun, grau oder gefärbt, spielt keine Rolle. Für die Filter eignen sich alle Echthaare“, sagt die Immenstädterin. Künstliches Haar müsse weiterhin entsorgt werden.

6000 Tonnen Öl gelangen jährlich in die Meere

Nach Schätzung des Bund Naturschutz gelangen jährlich etwa 6000 Tonnen Öl in die Meere und gefährden Vögel, Reptilien und Fische. Die Weltmeere, Seen und Flüsse seien dadurch in Gefahr. „Als ich das gehört habe, wollte ich noch mehr machen“, sagt Eichner-Metzner. Sie setzt schon länger auf nachhaltige Produkte in ihrem Salon.

Dass sie jetzt sogar noch die Haare wiederverwendet, kommt nicht nur bei ihr selbst gut an. „Die Kunden sind begeistert von der Aktion“, sagt die Immenstädterin. Sie ist sich sicher, dass sie dadurch schon ein paar neue dazugewonnen hat. Die Haare von über 500 Kunden landen monatlich in den Papiertüten. „Da kommt schon eine Menge zusammen“, freut sich Eichner-Metzner.

Aktion kommt bei Kunden gut an: "Die Menschen schätzen das"

Auch in Obermaiselstein komme die Aktion gut an. „Die Menschen schätzen das. Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle“, meint Schmid. Auch im „Schneidig“ werden ausschließlich nachhaltige Produkte verwendet. „Ich fand es erschreckend, dass viele Friseure seit Corona und teils auch schon davor bei jedem Kunden einen Einmalplastikumhang verwenden“, erzählt Schmid. Sie bezieht ihre Waren aus der Region und verwendet nur recycelbare Alufolien. Neben den langen Haaren – ab 30 Zentimeter –, die sie zur Herstellung von Perücken für krebskranke Kinder spendet, kann sie nun auch die kurzen Haare sammeln. Insgesamt seien schon über zehn Kilogramm Haare zusammengekommen. In den nächsten Wochen will Schmid ihre erste Ladung abschicken. „Ich muss nur eine Mail schreiben und ein paar Tage später werden die Haare abgeholt.“

Hoffen auf mehr Teilnehmer

Für die Teilnahme an der Aktion führen die Salons einen monatlichen Beitrag von 21 Euro für Abholung, Flyer und Infomaterial an das Unternehmen ab. „Das zahle ich gerne“, sagt Eichner-Metzner. Die beiden Friseurinnen hoffen, dass noch mehr mitmachen. In Bayern seien bislang 50 Salons beteiligt. Petra Schmid sagt: „Nur mit mehr Mitgliedern und Sponsoren können wir etwas bewegen.“

