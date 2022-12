„Kuhnigunde“ begleitet die Wanderer rund um Diepolz künftig noch besser

Der beliebte Themenweg bei Immenstadt-Diepolz ist in die Jahre gekommen und soll wieder hergerichtet werden. Dabei sind 15 Spiel- und Infostationen geplant.

16.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Der Kuhnigundenweg bei Diepolz ist als Wanderweg beliebt – vor allem auch bei den Besuchern des Allgäuer Bergbauernmuseums. Doch der Weg, der 2005 als Themenweg angelegt wurde, ist in die Jahre gekommen. Deshalb sollen die Spiel- und Infostationen erneuert und ergänzt und der Weg insgesamt hergerichtet werden. Dafür gibt es eine Förderung aus dem EU-Leader-Programm. Das Projekt wird auf Gesamtkosten von 344.000 Euro veranschlagt und erhält einen EU-Zuschuss von 144.000 Euro.

Eine große Schaukel, Bänke, Aussichtspunkte mit Blick in die Berge und Info-Stelen mit Quizfragen: Schon jetzt bietet der Kuhnigundenweg Abwechslung für die ganze Familie. Begleitet vom Museums-Maskottchen „Kuhnigunde“ wird dort Wissen um die Kulturlandschaft, die Tier- und Pflanzenwelt sowie die Bewirtschaftung von Wald und Wiesen vermittelt. Ergänzt wird das durch Spielstationen. Der bislang 4,6 Kilometer lange Weg führt vom Allgäuer Bergbauernmuseum rund um Diepolz Richtung Knottenried und wieder zurück. Dabei überwinden die Wanderer in etwa zwei Stunden rund 180 Höhenmeter.

Schon 2005 mit EU-Mitteln errichtet hatte er früher elf Spiel- und Infostationen. Doch mit der Zeit gingen immer mehr Elemente kaputt „und mussten teilweise abgebaut werden“, sagt Gerhard Honold, Referatsleiter Forst und Naturschutz der Stadt. Im nächsten Sommer soll der Weg nun hergerichtet und mit 15 Spiel- und Infostationen versehen werden.

Dazu hat die Firma „Hochkant“ aus Gestratz ein Konzept erarbeitet und die Kosten ermittelt: Als das Projekt in diesem Februar im Stadtrat vorgestellt wurde, war nur von 218.000 Euro die Rede. Die Erhöhung der Kosten liegt an weiteren Angeboten, die nun vorgesehen sind. So wird der Weg leicht verlängert, um einen Abstecher zum nahen Kneipp-Becken zu ermöglichen.

Allgäuer Bergbauernmuseum ist eingebunden

Bei der Übergabe der Leader-Förderzusage wurde das neue Konzept vorgestellt: Das Bergbauernmuseum wird künftig besser eingebunden, indem das „Spielwäldle“ einbezogen wird. Mit einer „Schatzkarte“, die die Kinder an den Stationen abstempeln, und die Suchaufgaben und weitere Informationen beinhaltet, soll das Mitmachen verstärkt werden. Die Schatzkarte kann dann am Ende im Museum eingelöst werden. Am Wegesrand ist eine Toilettenanlage in einem Stadel geplant. Dort wird im Winter auch die Pistenraupe für die Loipen untergebracht.

Die Infostationen sollen alle neu, zeitgemäß und kindgerecht gestaltet werden. Weil Diepolz mittlerweile zum Gebiet der Bergwaldoffensive (BWO) gehört, sollen Informationen rund um den Schutzwald sowie die Land- und Forstwirtschaft in erlebnispädagogische Angebote verpackt werden. Zudem wird Wissen über wertvolle Ausgleichsflächen und die Bedeutung von Streuwiesen und Mooren vermittelt.

144.000 Euro Förderung aus dem Leader-Programm

„Das entspricht dem Leader-Gedanken, unsere ländlichen Regionen nachhaltig zu gestalten“, sagte Veronika Hämmerle, Leader-Koordinatorin des Landwirtschaftsamts bei der Förderzusagen von 144.000 Euro. Weil das Projekt „zur Attraktivierung der Region beiträgt“, wurde es von der Regionalentwicklung Oberallgäu vorgeschlagen, erklärte der Vorsitzende Christof Endreß. Und Siegfried Zengerle, Vorsitzender des Vereins Allgäuer Bergbauernmuseum, freute sich über das verbesserte Angebot: „Für das Museum ist der Weg unverzichtbar.“

Honold rechnet damit, dass jetzt die Ausschreibung für die Arbeiten starten kann und nächsten Sommer mit der Neugestaltung begonnen wird.