Mit Seifriedsberg verbindet Bischof Bertram Meier viel Gutes

16.08.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Lachen, Spaß und ungezwungene Geselligkeit: Lebensfreude pur herrschte bei der Jubiläumsveranstaltung 60 Jahre Jugendhaus Elias und 50 Jahre Offenes Seminar in Seifriedsberg. Als Ehrengast mit dabei war der Augsburger Bischofs Bertram Meier. Er startete in den Jubiläumstag mit einem Gottesdienst.

Vor der imposanten Kulisse der Oberallgäuer Landschaft zog es spätnachmittags viele Ehemalige zur katholischen Bildungseinrichtung. Auch der Augsburger Bischof, ebenfalls Ehemaliger und regelmäßiger Teilnehmer im Offenen Seminar, war als „Erster unter Gleichen“ humorvoll und entspannt, mittendrin.

In einem erfrischend modern gestalteten Festakt ohne Laudatoren dafür mit einem kurzweiligen Talk auf der „roten Couch“ erinnerten sich Ehemalige und Aktive an gemeinsam verbrachte Zeit.

Auf die Frage was denn den Geist der Bildungseinrichtung ausmache, antwortete der Bischof: „Eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten.“

60 Jahre Jugendhaus Elias

Das bestätigte auch Matthias Daufratshofer aus Baisweil. Daufratshofer ist heute promovierter Historiker und Theologe und hat als 14-jähriger zum ersten Mal am offenen Seminar teilgenommen. Er erinnerte an gemeinsam erlebten Bergtouren, das Singen und Musizieren. Das Andere sei die Spiritualität. Er erklärte: „Die Spiritualität, die ich heute noch habe, gründet eigentlich im Offenen Seminar im Jugendhaus Elias.“ Der Historiker stellte aber gleichzeitig auch fest: „Wir sind hier in Seifriedsberg keine Sonderwelt.“ Das sei das reale Leben. „Hier auf dem Seifriedsberg habe ich gelernt, kritisch zu denken, nicht irgendwas nachzuplappern. Man kann sich aneinander reiben, Argumente austauschen, und sich was um den Kopf hauen“.

Helmut Finkel stammt aus Kempten-Lenzfried. Er wurde durch seinen älteren Bruder auf das Haus Elias aufmerksam. Der habe ihm gesagt, dass es dort sehr gutes Essen gebe. Also schaute Finkel auch einmal dort vorbei. Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre erlebte er während der Sommerferien das Seminar. Finkel war Ministrant, aktiv in der KjG (Katholische junge Gemeinde) sowie später auch Kemptens Vorsitzender im BDKJ (Bund der Katholischen Jugend). In den jüngeren Jahren war ihm das Offene Seminar manchmal „zu viel katholisch“.

Pfarrei und Verbandsarbeit sprachen Finkel da eher an. Trotzdem hielt er gute Verbindungen zum Seminar. Erst sehr viel später kam er in den Mitarbeiterkreis des Offenen Seminars. Finkel erzählt, dass er zunächst eine Lehre zum Elektriker begann, danach folgte die Ausbildung zum Krankenpfleger. Nach einer theologischen Ausbildung beim Bistum Augsburg ist er heute Spitalseelsorger, zudem ist der Kemptener nach wie vor bei der Feuerwehr aktiv.

Mit spitzbübischem Grinsen erklärte er: „Ich stehe mit beiden Beinen in der Welt“. Dann, nachdenklicher: „Bei bestimmten Entscheidungen bin ich gerne hierhergefahren, hab in der Kapelle gesessen und das vor Gott gebracht und gesagt, ich muss einen Weg entscheiden.“ Spiritualität sei ja auch Suche, sinnlich nicht fassbar, rational nicht erklärbar.

Die Begeisterung aller Anwesenden beim Festakt des Jugendhauses Elias war spürbar. Bischof Meier bezog sich im Talk auch auf das Lied „Die Sache Jesu braucht Begeisterte“. Im Jugendhaus Elias in Seifriedsberg war die Begeisterung zu spüren.

