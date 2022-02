Mit Sommerreifen auf schneebedeckter Straße: Autofahrerin kollidiert mit Verkehrsinsel - Kinder an Bord

Sie fuhr mit Sommerreifen auf schneebedeckter Fahrbahn - und war offenbar zu schnell unterwegs. Eine Autofahrerin (32) verursachte in Bolsterlang einen Unfall.

01.02.2022 | Stand: 13:13 Uhr

Verkehrsunfall mit Sommerreifen bei winterlichen Verhältnissen im Oberallgäu: In einer Rechtskehre auf der OA 5 verlor eine 32-jährige Frau am Montag (31. Januar) gegen 12:30 Uhr aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Der Wagen drehte sich und kollidierte anschließend mit einer Verkehrsinsel in der Mitte der Fahrbahn, wie die Polizei in Sonthofen mitteilt. Die Fahrerin und ihre beiden Kinder im Fahrzeug blieben glücklicherweise unverletzt, am Fahrzeug entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Bei der Unfallaufnahme vor Ort stellten die Beamten dann fest, dass das Fahrzeug zudem auch noch mit Sommerreifen ausgestattet war. Die 32-jährige Frau erwartet nun eine Bußgeldanzeige.

