Mit welchen Aktionen die Einzelhändler in Sonthofen die Innenstadt beleben wollen

In Sonthofen sind verkaufsoffene Sonntage, ein Kinderfest und Streetfood-Markt geplant. Warum es bei der Jahresversammlung der Händler kurzzeitig hitzig wurde.

28.05.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Der Saal war voll besetzt und alle Mitglieder, die bei der Jahresversammlung der Sonthofer Wirtschaftsvereinigung AS anwesend waren, erlebten einen kurzweiligen Abend, an dem es in der Diskussion auch kurz krachte. Hans Fili, im Vorstand zuständig für Kommunikation, berichtete laut einer Pressemitteilung zunächst über die Aktivitäten der vergangenen zwei Jahre. Denn bedingt durch die Pandemie fand im Vorjahr keine Jahresversammlung statt. Auch die aktuelle Gesamtsituation wurde beleuchtet – und da gibt es sowohl Licht- als auch Schattenseiten.

Schattenseiten sahen einige Mitglieder beim Nachtleben der Stadt und im Angebot für junge Menschen. Kurzzeitig wurde es zu später Stunde noch hitzig im Saal, als die überklebten Ortsschilder in der Freinacht zur Sprache kamen. Darauf war unter anderem „Senioren Stadt Sonthofen – Gemeinde Tote Hose“ zu lesen. Fili sagte, er könne gut verstehen, dass das derzeitige Angebot dem ein oder anderen nicht ausreiche. Man könne die Gegenwart allerdings nicht mit Zeiten der gastronomischen Hochkonjunktur in der Alpenstadt vergleichen. Sonthofen habe in der Vergangenheit, gemessen an der Einwohnerzahl, ein überdurchschnittlich hohes Niveau an Nachtclubs in der Stadt gehabt. Selbst Besucher aus Großstädten habe die Qualität und Vielfalt erstaunt. Der Abzug von über 3000 Soldaten hätten dem Nachtleben allerdings schon vor der Pandemie wertvollen Nährboden entzogen. Dann kam die Corona-Krise und brachte vor allem die Nachtclubs und Musiker in Existenznot.

Bürgermeister: Sonthofen ist derzeit eine der größten Baustellen Bayerns

Die Zeichen für die Zukunft sähen da wieder besser aus. Bürgermeister Christian Wilhelm sagte, dass Sonthofen derzeit eine der größten Baustellen Bayerns sei. Über 300 neue Wohnungen entstünden, ein Kulturzentrum und für die Flächen der Firma Voith sei eine Nachnutzung in Sicht. Zuzug bedeute auch wieder wirtschaftlichen Aufschwung – und den könne man in der aktuellen Zeit auch außerhalb des Nachtlebens brauchen.

Als Lichtblicke wurden bei der Versammlung der florierende Gutscheinverkauf und die Handelsplattform Vu-Do.de gesehen. Mit der Aktion „Unterstütze Deinen Lieblingsladen“ konnten Händler ihre eigenen Gutscheine und teilweise auch Waren verkaufen, was in den restriktivsten Zeiten der Pandemie mit Ladenschließungen für Sympathie, Solidarität und damit verbundene Einnahmen sorgte.

Verkaufsoffene Sonntage am 2. Oktober und 27. November in Sonthofen

Die Stadt Sonthofen übernahm Veranstaltungskosten. So konnte der „Kreativsommer“ ins Leben gerufen werden, der bei gleichzeitiger Belebung der Innenstadt auch Künstlern Einnahmen in schweren Zeiten ermöglichte. Der „Kreativsommer“ wird auch in diesem Jahr ab 14. Juli fortgesetzt. Verkaufsoffene Sonntage gibt es dieses Jahr drei, auch weil im vergangenen Jahr nur einer stattfand. Der Erste war heuer bereits im April und bescherte Stadt und Handel eine sehr gute Frequenz. Neben dem Puppenspielertag mit verkaufsoffenem Sonntag am 2. Oktober wird die dritte Veranstaltung, wie bereits im Vorjahr geplant, zum ersten Advent am 27. November stattfinden. Weiter gibt es ein Kinderfest (29./30. Juli) und einen Streetfoodmarkt (29. bis 31. Juli). Auch das Sonthofer Jahresspiel, bei dem Kunden 50 Euro ihres Einkaufs zurückgewinnen können, wird weiter durchgeführt. Ein zusätzlicher Lichtblick soll mit dem „Masterplan Innenstadt“ geschaffen werden, der in den nächsten zwölf Monaten, begleitet durch ein Fachbüro, erstellt und neben Strukturdaten Handlungsfelder aufzeigen solle. Auch die zügige Neubesetzung kurzfristiger Leerstände in der Fußgängerzone werden bei der AS als positive Entwicklungen genannt.

Vorstand der Wirtschaftsvereinigung wird einstimmig bestätigt

Der Vorstand (Vorsitzender: Dr. Hans-Peter Keiß, Stellvertreter: Thomas Wirthensohn, Finanzen: Hartmut Bruns, Kommunikation: Hans Fili, Beisitzer: Andreas Maier) wurde einstimmig bestätigt. Fili appellierte an alle Mitglieder, durch Eigeninitiative Impulse zu setzen. Diese sollten mit dem Vorstand abgesprochen werden, um Überschneidungen auszuschließen.

