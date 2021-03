Mitarbeiterhaus in Immenstadt nimmt Formen an

SWW baut in Immenstadt Appartements für Beschäftigte des Krankenhauses. Wann die ersten Mieter voraussichtlich einziehen und was das Projekt kostet

11.03.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Das neue Mitarbeiterhaus der Klinik Immenstadt nimmt langsam Formen an. Seit dieser Woche werden die Fertigteile für das Gebäude nördlich des Krankenhauses in der Straße „Im Stillen“ angeliefert. In kurzer Zeit soll das mehrstöckige Wohngebäude hochgezogen werden. „Laufen die Arbeiten weiterhin planmäßig, so steht der Holz-Rohbau Ende März“, heißt es in einer Presseerklärung des Sozial-Wirtschafts-Werks (SWW). Voraussichtlich im Frühjahr 2022 sollen dann die ersten Mieter in die 43 Wohnungen einziehen. Für den Neubau und das Nebengebäude sind etwa 4,6 Millionen Euro veranschlagt.

Der Neubau ist ein Gemeinschaftsprojekt des SWW Oberallgäu, des Klinikverbunds Allgäu und des Landkreises Oberallgäu. Sie wollen damit bezahlbaren Wohnraum für die Mitarbeiter der Immenstädter Klinik schaffen. „Viele Fachkräfte haben Interesse, bei uns zu arbeiten“, sagt Markus Treffler, Geschäftsführer beim Klinikverbund. Als Hürde habe sich jedoch immer wieder der knappe Wohnraum gezeigt: „Gerade, wenn jemand neu in die Region kommt und kurzfristig etwas sucht.“

Deshalb habe man das Thema „Mitarbeiterwohnung“ schon seit einigen Jahren verfolgt: Immer wieder stand der Klinikverbund mit dem Landratsamt und dem SWW in Austausch. 2018 brachte das Landratsamt die Fläche „Im Stillen“ als Standort ins Gespräch. Im Mai 2019 beschloss der Aufsichtsrat des Klinikverbunds den Neubau und 2020 pachtete das SWW dafür das Grundstück. Nach Fertigstellung betreibt die Klinik Immenstadt das Wohnhaus und kümmert sich um die Vermietung. Zielgruppe sind vor allem junge Leute, die zur Ausbildung oder als Studierende kommen, aber ebenso gestandene Fachkräfte: Menschen, die allein leben und dauerhaft bezahlbaren Wohnraum in der Nähe der Arbeitsstelle suchen. „Die gesamte Infrastruktur des neuen Mitarbeiterhauses ist auf sie ausgerichtet“, sagt SWW-Geschäftsführer Martin Kaiser. Alle Bewohner verfügen über eigenen Wohnraum, können aber auch Gemeinschaftsräume nutzen.

So gebe es pro Etage einen Aufenthaltsraum und im Erdgeschoss eine Waschküche sowie eine Werkstatt für kleine Reparaturen. In einem Nebengebäude können Fahrräder abgestellt werden. Zudem habe man auch die Außenflächen berücksichtigt, betont Kaiser: „Viel Grün und eine gartenähnliche Gestaltung sollen zur Wohnqualität beitragen und zugleich Ruhe- oder Begegnungsräume sein.“

Insgesamt entstehen 39 Appartements, darunter zwei für Wohngemeinschaften. Alle Wohnungen sind barrierefrei, eine rollstuhlgerecht. „Sie verfügen über eine voll ausgestattete Küche, Bad und Einbauschrank im Flur“, sagt Architekt Martin Unzeitig. „Die Grundrisse orientieren sich an den Bedürfnissen der Mieter.“ Dazu gehöre viel Tageslicht für eine helle, freundliche Atmosphäre. All das auf je 25 Quadratmetern, damit Mietpreis und Wohnqualität im Verhältnis zueinander stünden. „Solche Mikro-Appartements sind gefragt.“

