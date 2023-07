„Miteinander im Oberallgäu“ unter neuer Führung - diese Ziele verfolgt der Verein

Gisela Bock gibt den Vorsitz des Vereins an Michael Käser ab. In ihrer Bilanz spricht sie von einem „Pflegekollaps“ bei der Betreuung der Senioren im Landkreis.

06.07.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Eine neue Vorstandschaft führt jetzt den Verein „Miteinander im Oberallgäu“. Die Gründerin des Vereins und langjährige Vorsitzende, Gisela Bock, gab aus persönlichen Gründen die Leitung nach neun Jahren ab. Im Sonthofer Landratsamt wählten die Mitglieder den 31-jährigen Kreisrat Michael Käser zum neuen Vorsitzenden. Das Ziel des Vereins ist die Umsetzung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts im Landkreis.

Gisela Bock, die auch Seniorenbeauftragte des Landkreises ist, zog eine letzte Bilanz als Vorsitzende „Miteinander im Oberallgäu“: „Die Herausforderungen sind riesig“, stellte sie fest. Denn der steigende Fachkräftemangel mache die pflegerische Situation im Oberallgäu zunehmend schwieriger. „Teilweise müssen wir von einem Pflegekollaps sprechen.“

Zwar habe der Verein versucht, mit Angeboten wie Sprechstunden, generationenübergreifenden Projekten, wie dem Bürgergarten, Kochkursen oder dem Schenketag, „dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen und die soziale Infrastruktur vor Ort zu stärken“, sagte Bock. Dabei sei die Mitgliederzahl des Vereins seit Gründung im Jahr 2014 von 27 auf derzeit 75 erhöht worden. „Dies kann jedoch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein.“

Michael Käser folgt auf Gisela Bock

Der stellvertretende Vorsitzende, Ralf Eichbauer, unterstrich die Verdienste von Gisela Bock und dankte der scheidenden Vorsitzenden „für ihren herausragenden und persönlichen Einsatz“.

Die Anwesenden wählten den Immenstädter Kreis- und Stadtrat Michael Käser einstimmig zum neuen Vorsitzenden des Vereins. Der studierte Sozialwirt arbeitet als persönlicher Referent für den Landtagsabgeordneten Dr. Dominik Spitzer und hat sich als Ziel gesetzt, die Arbeit des Vereins strategischer auszurichten. „In Anbetracht der Größe der Herausforderung, vor der wir im Oberallgäu stehen, müssen wir neue Wege einschlagen“, sagte Käser.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Oberallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".

So will Käser in Workshops in Zusammenarbeit mit Landratsamt, Kommunen, Trägern und Bevölkerung eine neue Strategie für die Umsetzung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts im Landkreis erarbeiten. Käser: „Ich kann mir hierbei gut vorstellen, den Verein dazu zu nutzen, neue Nachbarschaftshilfen in den Gemeinden zu initiieren und diese, sowie die bestehenden Initiativen, als Serviceverein von unnötiger Bürokratie zu entlasten.“ Außerdem sieht er viel Potenzial in der Beschaffung von Fördergeldern durch Land und Bund, „das für die Bewältigung der seniorenpolitischen Herausforderungen hier vor Ort mehr als dringend gebraucht wird“, glaubt der 31-Jährige.

Finanziell stehe der Verein laut Schatzmeisterin Katharina Rauh trotz des niedrigen Mitgliedsbeitrags in Höhe von 20 Euro pro Jahr gut da. Das erlaube Spielraum für kommende Aktionen im Sinne des Vereinszwecks.

Der neue Vorstand von "Miteinander im Oberallgäu“

In den neuen Vorstand des Vereins „Miteinander im Oberallgäu“ wählten die Mitgliederversammlung folgende Personen:

Vorsitzender: Michael Käser

Stellvertretender Vorsitzender: Ralf Eichbauer

Schriftführer: Dr. Christian Moosbrugger

Schatzmeisterin: Elfriede Roth

Beisitzer und Beisitzerinnen: Barbara Holzmann, Christine Rietzler, Florian Herfurth, Katharina Rauh und Verena Fedtke.

Lesen Sie auch: Wer soll pflegen? Konkurrenz um Fachkräfte im Oberallgäu wächst