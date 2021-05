Mitsegeln auf der Santa Maria Loreto

Ein historisches Segelboot, frisch getüncht, sticht in den Alpsee.

27.05.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Die Santa Maria Loreto sticht in See. Seit einiger Zeit liegt sie bereits im Hafenbecken in Bühl am Alpsee, am Freitag, 28. Mai, geht es wieder los. Zweimal täglich, um 13 Uhr und um 14.30 Uhr, startet das Segelschiff, Mitte September läuft die Saison dann aus. Wegen der Corona-Pandemie dürfen derzeit nur zwölf Personen befördert werden, Mundschutz muss getragen und auf ausreichend Abstand geachtet werden. Zudem gelte: geimpft, genesen oder getestet. Wer mitfahren möchte, muss auch einen Mundschutz tragen. In einer Pressemitteilung des Vereins Historischer Segler Alpsee-Immenstadt wird auf den „unermüdlichen Einsatz unseres Takelmeisters Alf Klaus“ hingewiesen. Mit 85 Jahren halte er die Santa Maria Loreto in einwandfreiem technischen Zustand, schaffe Ersatzteile und achte „akribisch auf die Funktionalität des Schiffes“. Anmeldung unter www.alpseesegler.de oder einfach vor den Abfahrtszeiten in Bühl sein.

Lesen Sie auch: Was aus der Alten Schule werden soll