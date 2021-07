Mittelschule Immenstadt: 32 Jugendliche aus 15 Nationen lernen in einer Klasse

An der Mittelschule Immengibt es eine von neun Deutschklassen in Schwaben. Wie das gemeinsame Lernen funktioniert, und warum Lehrer und Schüler motiviert zum Unterricht kommen.

26.07.2021 | Stand: 05:30 Uhr

„Was hast du in deiner Freizeit gemacht“, fragt Pio seinen Klassenkameraden Salman. „Ich habe Fußball gemacht“, antwortet der Syrer. Klassenlehrerin Kathrin Haslach fragt in die Runde, ob man Fußball mit einem anderen Verb beschreiben kann. „Ich habe Fußball gespielt“, sagt Yusra. „Sehr gut“, lobt Kathrin Haslach das Mädchen aus Syrien. Durch das Frage-und-Antwort-Spiel sollen die 32 Schülerinnen und Schüler aus 15 Nationen in der Deutschklasse der Mittelschule Immenstadt die Sprache ihrer neuen Heimat schneller lernen, verstehen und ver