Am frühen Morgen kam einem Polizisten mitten auf der dunklen Albrecht-Dürer-Straße in Sonthofen eine ältere Dame entgegen. Ihr Ziel war offenbar Baden-Baden.

13.03.2023 | Stand: 11:39 Uhr

In einem kurzen Gespräch klärte der Beamte schließlich die Identität der 78-jährigen frühmorgendlichen Spaziergängerin. Die an Demenz erkrankte Frau gab laut Polizei an, zunächst etwas frühstücken und anschließend nach Baden-Baden fahren zu wollen.

Der Polizist brachte die Frau wieder zurück in ihr Seniorenheim, in mit dem Frühstück zumindest ein Teil ihres Wunsches erfüllt werden konnte.

