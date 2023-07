Moderne Praxisräume für Ärzte im Kleinwalsertal

Mehrheit der Kleinwalsertaler Gemeindevertreter votiert für Pläne in Hirschegg. Das Haus soll im Jahr 2024 fertig werden und 3,2 Millionen Euro kosten.

21.07.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Ein Ärztehaus wird im Kleinwalsertal gebaut. Das haben die Mitglieder der Gemeindevertretung jetzt mit 18 zu 6 Stimmen beschlossen. Die Pläne am Standort der ehemaligen Molkerei in Hirschegg sollen 3,2 Millionen Euro kosten. Geplant ist das alte Gebäude ab August abzureißen und mit dem Neubau im Frühjahr 2024 zu beginnen. Ursprünglich hatte die Gemeinde geplant, noch in diesem Sommer mit dem Bau zu beginnen und das Ärztehaus möglichst bald in Betrieb zu nehmen. „Es wird zu knapp, wenn wir im Herbst anfangen“, sagte Bürgermeister Andi Haid. „Wenn wir im Frühjahr bauen, haben wir den notwendigen Vorlauf, den wir brauchen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.