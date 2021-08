„Planungen finde ich nicht zeitgemäß“ - SPD-Politiker Florian von Brunn kritisiert Grünten-Modernisierung

Florian von Brunn informiert sich bei „Rettet den Grünten“. Auch Vertreter des Bund Naturschutz sind dabei - und äußern ihre Bedenken.

09.08.2021 | Stand: 11:16 Uhr

Warum beschäftigt sich ein SPD-Landtagsabgeordneter aus München mit den Planungen am Grünten? „Ich bin alpenpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion und auch begeisterter Bergsteiger“, sagt Florian von Brunn am Fuße des Grünten. Er sagt auch: „Es treibt mich um, was dort geplant wird.“ Er spricht von einem massiven Eingriff in die Natur. Das lehnt er ab. Von Brunn war im Rahmen seiner Sommertour in Rettenberg und traf sich später noch mit Bürgermeister Nikolaus Weißinger. Dabei ging es um die Unwetterschäden.