Mögliche Klage gegen Baugebiet in Sonthofen? Was das für die weitere Planung bedeutet

Bürger in Sonthofen kritisieren die Planung für ein neues Baugebiet. Es droht sogar eine Klage. Was das für das weitere Vorgehen bedeutet.

06.07.2022 | Stand: 11:42 Uhr

Seit Jahren beschäftigt der Bebauungsplan „ehemaliger Jörghof“ die Stadträte in Sonthofen. Auf dem Areal an der B19 sollen Flächen für etwa 60 Wohnungen auf 1,2 Hektar und ein Gewerbegebiet mit zwei metallverarbeitenden Betrieben auf einem Hektar entstehen. Ein wichtiger Meilenstein wurde kürzlich im Bauausschuss erreicht: Einstimmig beschlossen die Mitglieder die Satzung für den Bebauungsplan. Damit sind die Planungen einen großen Schritt vorangekommen. Allerdings zeigte sich bei der Sitzung, dass mehrere Bürger das Konzept kritisch sehen. In einem Schreiben wurden juristische Schritte angedroht. Ob dies das Verfahren noch verzögern oder gar stoppen könnte, ist derzeit unklar. Dafür müsste das zuständige Verwaltungsgericht eine Klage erst einmal zulassen, sagt Fitz Weidlich von der Stadtverwaltung auf Nachfrage unserer Redaktion.

Bürger: Jetzige Planung entspricht Anforderung "in keiner Weise"

In den schriftlichen Einwänden mehrerer Bürger werden diverse Argumente gegen die Pläne genannt – vor allem aber betreffen sie das vorgesehene Gewerbegebiet. Im Schreiben des Bürgers, der rechtliche Schritte androht, ist zum Beispiel zu lesen, dass eine „Abstufung zwischen Gewerbe- und Wohngebiet“ eingehalten werden müsse: „Das heißt, es müsste ein Mischgebiet oder eine ausreichende Grünfläche sowohl nach Süden als auch nach Westen mit entsprechender Breite oder ein Wall oder eine Schallschutzwand vorhanden sein.“ Doch die jetzige Planung entspreche dieser Anforderung „in keiner Weise“. In den Beschlüssen des Bauausschusses ist von einer sechs Meter breiten, bepflanzten Grünfläche zwischen Gewerbegebiet und Bebauung am Frauenschuhweg die Rede. Auch Maßnahmen für den Lärmschutz seien vorgesehen.

Mehrmals ist in den Einwänden auch vom „Einmauerungseffekt“ für angrenzende Anwohner zu lesen. Über den Abstand des Gewerbegebiets zu den Wohnflächen solle noch einmal nachgedacht werden. Dazu heißt es im Beschluss des Bauausschusses: „Im Bebauungsplan wird ein größerer Abstand als der gesetzlich erforderliche vorgeschrieben.“

Gewerbegebiet passt "in keiner Weise in dieses reine Wohngebiet" in Sonthofen

Einzelne Bürger stellen auch infrage, warum an der Stelle überhaupt ein Gewerbegebiet geplant werde, das „in keiner Weise in dieses reine Wohngebiet“ passe. Hierzu billigten die Stadträte folgende Abwägung: In Sonthofen gebe es nicht nur eine hohe Nachfrage nach Wohnungen, sondern auch nach Gewerbegrundstücken. Für die Stadt sei eine Studie erarbeitet worden. Untersucht wurde unter anderem, welche Standorte sich für Gewerbeflächen anbieten. Die Flächen im jetzigen Planungsgebiet seien „besonders geeignet“.

Als nächster Schritt soll der Plan für die Erschließung vorgestellt werden. Der Baubeginn dafür könnte im Frühjahr 2023 sein.

