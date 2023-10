Montessori-Schule bleibt vorerst am Standort in Oberstaufen

Zwar hofft der Trägerverein immer noch auf einen Umzug nach Immenstadt-Bühl. Doch das ist derzeit finanziell nicht zu stemmen. Geplant ist jetzt ein Schulcontainer.

24.10.2023 | Stand: 18:32 Uhr

Die Finanzierung ist weiter das Problem: Die Montessori-Schule Allgäu samt dem Kindergarten bleibt vorerst in Oberstaufen. Für den geplanten Umzug an den Großen Alpsee in Immenstadt-Bühl sind derzeit noch zu viele Fragen offen. Der Verein Montessori Allgäu überlegt stattdessen, am bestehenden Standort in Kalzhofen einen Schulcontainer aufzustellen, um damit für eine Übergangszeit die Platznot zu lindern.

Die beiden Häuser in der Lindauer Straße 34 („Lärchenhaus“) und 36 („Haus Seeblick“) oberhalb des Großen Alpsees stehen immer noch leer. Vor zweieinhalb Jahren wurden die Umzugspläne des Vereins "Monte" bekannt. Weil die Einrichtung in Kalzhofen aus allen Nähten platzt, schien die Lösung in Bühl mit ausreichned Platz für die Zukunft der Schule ein Glückstreffer zu sein. Außerdem bot sich eine Standortverlegung in den Raum Immenstadt als sinnvoll an, weil aus diesem Bereich verstärkt Anfragen kommen, sagt Geschäftsführer Thomas Körner.

"Wir waren seit Beginn der Entwicklung am Standort Bühl mit viel Engagement, eigener Initiative und Unterstützung unseres Architekten mit der baulichen Untersuchung der Gebäude beschäftigt", erklärt Markus Lanz vom Vorstand. Die beiden Häuser seien auf Schadstoffe hin untersucht worden, man habe die Bausubstanz überprüft und einen Workshop mit Fachplanern der Statik, des Brandschutzes und der Gebäude- und Klimatechnik durchgeführt.

Noch keine Einigung mit der Katholischen Jugendfürsorge

In den vergangenen Jahren sind jedoch die Zinsen und die Baupreise nach oben geschnellt und mit einer staatlichen Förderung könne der Verein erst in Jahren rechnen. Gleichzeitig werden die anfangs geschätzten Kosten von zwei Millionen Euro nicht mehr ausreichen für einen klimaschonenden Umbau der Gebäude in Bühl. Neben der Regierung von Schwaben über Zuschüsse für den Umbau ist der Montessori-Verein auch mit der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) in Verhandlungen über die Höhe der Erbpacht. Eine Einigung gibt es bislang noch nicht.

Trotzdem: "Wir sind weiterhin an den Gebäuden in Bühl interessiert", sagt Körner. Der Verein spreche "mit allen Beteiligten darüber, welche Lösungen tragfähig sind". Daneben werde sich der Verein laut dem Geschäftsführer alle Möglichkeiten offen halten: "Umzug nach Bühl, Umzug nach Immenstadt in andere Räumlichkeiten oder Verbleib in Oberstaufen mit der Option die bestehenden Räume möglicherweise zu erweitern." Konkrete Aussichten auf andere Räume in Immenstadt gebe es aber nicht.

Was die Bürgermeister dazu sagen

"Die Entwicklungen sind sehr bedauernswert", erklärt Immenstadts Bürgermeister Nico Sentner und findet es schade, dass zwischen dem Montessori-Verein und der KJF "keine Einigung in Sicht ist". Zwar verstehe er die wirtschaftlichen Zwänge auf beiden Seiten, "jedoch kann Leerstand und keine Nutzung auch keine Option für die KJF sein". Der Schulbetrieb dort wäre eine gute Alternative zum Leerstand. "Ich werde versuchen, weiter zu vermitteln."

Dagegen sagt Martin Beckel, Bürgermeister von Oberstaufen: „Für Oberstaufen ist es gut, wenn die Montessori-Schule vor Ort bleibt und Eltern damit weiter eine Alternative haben.“ Die Gemeinde habe die Schule immer unterstützt – sowohl indem Räume zur Verfügung gestellt wurden als auch durch Begleitung von Neubauplanungen. Dies sei dann „ebenfalls an finanziellen Dingen gescheitert“. Für den Verein sei es jedoch schade, dass viel Zeit in ein Projekt gesteckt wurde, das nun nicht zum Tragen kommt. „Ich bin mir aber sehr sicher, dass wir mit Montessori-Verein, Kloster und Gemeinde nun eine mittel- bis langfristige Lösung hinbekommen“, glaubt Beckel.

