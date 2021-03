Die Schule platzt in Oberstaufen aus den Nähten. Deshalb plant der Monte-Vorstand, am Alpsee zwei Häuser zu pachten. Darüber freut sich auch die Stadt.

10.03.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Die Montessori-Schule Allgäu will umziehen. Weil die Schule in Oberstaufen aus allen Nähten platzt, sucht der Vorstand des Eltern-Vereins „Monte“ als Träger schon länger nach einer größeren Alternative. Jetzt hat er eine gefunden: In Immenstadt-Bühl am Großen Alpsee könnte Monte zwei leere Gebäude der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) beziehen. Die Häuser waren früher Teil einer Reha-Klinik für Kinder und Jugendliche. Es wäre Platz genug für die Monte-Schule samt Kindergarten.