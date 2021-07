Moorweiher: Eingriffe in die Natur sollen künftig besser abgestimmt werden

Oberstdorf zieht Konsequenzen aus der Kritik an umstrittener Mähaktion, bei der eine ökologisch hochwertige Hochstaudenvegetation zerstört wurde.

23.07.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Künftig sollen Mäh- und Abholzungsaktionen, die die Kommunalen Dienste Oberstdorf (KDO) im Auftrag der Kurbetriebe an Wander- und Spazierwegen vornimmt, vorher mit dem Umweltreferenten abgestimmt werden. So soll vorab geklärt werden, wo schützenswerte Pflanzen zu finden sind. Das gab Bürgermeister Klaus King jetzt im Gemeinderat bekannt. Die Verwaltung zieht damit die Konsequenzen aus der Kritik, die im Ort laut wurde, nachdem eine ökologisch hochwertige Hochstaudenvegetation am Ufer des Moorweihers abgemäht und zerstört worden war. Zudem sollen die Mitarbeiter künftig geschult werden, um seltene Pflanzen zu erkennen.

Scharfe Kritik an Mähaktion

Umweltreferent Siegmund Rohrmoser (Grüne) hatte wie berichtet scharfe Kritik an der Mähaktion geübt. „Wir können es uns einfach nicht mehr leisten, ökologisch und landschaftlich wertvollste Flächen zerstören zu lassen“ hatte Rohrmoser kritisiert. „Und das auch noch mit der Pflegepauschale der Kurbetriebe in Höhe von rund einer halben Million Euro an die Kommunalen Dienste Oberstdorf mit zu bezahlen.“ Gemeinderat Peter Titzler (FW) bezeichnete Rohrmosers Kritik und die Berichterstattung darüber als „zu hart“. Rohrmoser entgegnete, er habe im Ort „sehr viel positive Resonanz“ erfahren.

Im Dezember 2020 war das Fällen von wertvollen großen Laubbäumen bei Loretto auf Kritik gestoßen. Auch damals waren schützenswerte Pflanzen zerstört worden. Auch die Baumfällung war im Ort auf massive Kritik gestoßen. Daraufhin verfügte Bürgermeister Klaus King auf Antrag der Grünen-Fraktion die interne Anweisung, dass bei der Fällung von Bäumen mit mehr als 35 Zentimeter Durchmesser der Umweltreferent des Marktgemeinderat frühzeitig zu informieren ist. Wird keine Einigung erzielt, soll der Oberstdorfer Bauausschuss entscheiden.

Lesen Sie auch:

Lern- und Erholungspfad rund dem Oberstdorfer Moorweiher geplant

Lesen Sie auch

Oberstdorfer Umweltreferent kritisiert „Umweltfrevel“ am Moorweiher Seltene Pflanzen in Oberstdorf abgemäht

Konzept für Moorweiher wird überarbeitet