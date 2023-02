Moorweiher: Damm droht überspült zu werden

Das Bauwerk muss ertüchtigt werden, damit es Starkregen standhält. Um die Bauarbeiten vorzubereiten, müssen zunächst Büsche am Ufer entfernt werden.

15.02.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Damm und Entlastungsbauwerk des Moorweihers in Oberstdorf müssen ertüchtigt werden. Das teilt die Marktgemeinde mit. Der Grund: Der Damm droht bei Starkregen überspült zu werden. Deswegen wurde bereits eine Sofortmaßnahme umgesetzt, heißt es aus dem Rathaus.

Mit dem Bau des ersten Moorschwimmbads im Jahr 1883 wurde der damals kleine Weiher durch Errichtung eines Damms am Westufer des Moorweihers aufgestaut. Dadurch erhielt der See seine heutige Ausdehnung.

Dammbauwerk ist in die Jahre gekommen

Das Dammbauwerk sei aber in die Jahre gekommen und entspreche nicht mehr den heutigen Kriterien der Standsicherheit, teilt die Gemeinde mit. Zudem könne das Entlastungsbauwerk am östlichen Seeufer das Wasser bei Starkregenereignissen nicht in ausreichender Menge abführen, sodass der Damm bei kräftigen Niederschlägen überspült werden könne. Dies würde das Dammbauwerk zusätzlich schwächen. Nach feldtechnischen Untersuchungen des Damms wurde laut Gemeinde eine Ertüchtigung des Bauwerks dringend empfohlen. (Lesen Sie auch: Moorweiherhütte in Oberstdorf sorgt weiter für Diskussionen)

Wurzelwerk schwächt den Damm in Oberstdorf

Als Sofortmaßnahme wurde bereits im vergangenen Jahr ein Baum, dessen Wurzelwerk den Damm schwächte, entfernt. Zudem wurde die hydraulische Leistungsfähigkeit des Entlastungsbauwerks mittels 2-D-Berechnung überprüft. Um eine Überflutung des Dammbauwerks zu verhindern, empfehle die Berechnung, die Leistungsfähigkeit der Seeentlastung zu erhöhen, erklärt die Kommune.

Im laufenden Jahr soll daher der Damm auf der Luftseite verstärkt und die Dammkrone um rund 35 Zentimeter erhöht werden. Die Breite des Wanderwegs soll laut Gemeinde jedoch wie im Bestand erhalten werden.

Pegel soll konstant bleiben

Die Breite der Überlaufschwelle am Entlastungsbauwerk wird von derzeit einem Meter auf zweieinhalb Meter verbreitert, der Ableitungskanal in Richtung Trettach wird erweitert. Diese Maßnahmen sorgen nicht nur für einen selbstregulierenden Wasserabfluss und konstanten Pegel bei Starkregen, sondern entlastet auch die Feuerwehr. Sie musste bisher den Wasserstand bei kräftigen Niederschlägen händisch regulieren.

Baubegleitung für Biotop- und Artenschutz

Zur Vorbereitung der Baumaßnahmen wird noch im Februar das Buschwerk im Bereich des Damm- und Entlastungsbauwerks „im notwendigen Rahmen“ entfernt. Für die Maßnahmen wurde eine ökologische Baubegleitung beauftragt, um die sachgerechten Abwicklung zu gewährleisten. Dabei sollen insbesondere die Anforderungen zum vorsorgenden Biotop- und Artenschutz berücksichtigt werden.

Lesen Sie auch: Moorweiher: Eingriffe in die Natur sollen künftig besser abgestimmt werden