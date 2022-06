Moorweiherhütte in Oberstdorf sorgt weiter für Diskussion

Der Bauausschuss Oberstdorf hat grünes Licht gegeben für den Neubau der Hütte am Moorweiher. Einzelne Ratsmitglieder stellen sich jedoch gegen die Maßnahme.

21.06.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Einen Schritt weiter sind die Kurbetriebe Oberstdorf auf dem Weg zur Neugestaltung des Gebiets am Moorweiher. Der Bauausschuss hat am Montag den Plänen zum Neubau der Hütte zugestimmt. Das Projekt sorgte jedoch erneut für Diskussionen unter den Ratsmitgliedern. Einzelne hielten es für „überteuert“, „komplett unnötig“ und äußerten Zweifel, ob die rechtlichen Grundlagen für das Vorhaben gegeben seien. Andere Gemeinderäte befürworteten die Pläne.

Auf dem Grundstück soll eine Blockhütte von 4,55 Metern auf 4,55 Metern mit Satteldach entstehen. Auf der südlichen Seite, die in Richtung Moorweiher zeigt, ein Dachüberstand von zwei Metern. Die Kurbetriebe Oberstdorf als Bauherr des Projekts planen mit Kosten in Höhe von 50.000 Euro. Der schwierigste Punkt sei der Flächennutzungsplan, sagte Philipp Kyewski von der Bauverwaltung. Das Gebiet sei als „landschaftlich wertvoller Bereich“ ausgewiesen, wo „keine Bebauung“ vorgesehen sei. Dies beziehe sich jedoch in der Regel auf konkrete Planungsabsichten, wie zum Beispiel Windräder. Aus Sicht der Verwaltung steht der Flächennutzungsplan dem Vorhaben nicht entgegen. Kyewski verwies außerdem darauf, dass dort bereits die bisherige Hütte stehe.

Abriss der Moorweiherhütte in Oberstdorf schon 2020 beschlossen

Bereits im Dezember 2020 hatte der Gemeinderat beschlossen, die alte Hütte abreißen und neubauen zu lassen. Doch die Pläne waren auf Widerstand bei den Eisstockschützen gestoßen. Die hatten um die Zukunft ihrer Sportart gefürchtet, da sie die Hütte als Lagerplatz für ihre Geräte nutzten. Der Tourismusausschuss hatte sich dann im März dieses Jahres erneut mit dem Thema befasst. Der Ausschuss hatte für einen Neubau votiert, bei dem der Lagerplatz für die Geräte der Eisstockschützen berücksichtigt werden soll.

Die neue Moorweiherhütte sei „überteuert und komplett unnötig“, sagte Siegmund Rohrmoser (Grüne). Sie biete weniger Stauraum und weniger Sitzplätze. Außerdem kritisierte er, dass die Hütte nicht an den Eissportclub Oberstdorf übergeben worden war. Der hatte sich bereit erklärt, die Hütte mit einem kommunalen Zuschuss von 5000 Euro selbst zu sanieren. Der Tourismusausschuss hatte aber im März für den Neubau gestimmt.

Michael Finger: "Das ist doch vollkommen irre"

Michael Finger (Grüne) bemängelte, dass die Rechtler, die Eigentümer des Grundstücks sind, dem Vorhaben nur per Mail und nicht in einem Vertrag zugestimmt hätten. Außerdem sei die Untere Naturschutzbehörde anzuhören. „Auf dieser Basis jetzt die Kurbetriebe zu beauftragen, ist doch vollkommen irre“, sagte Rohrmoser.

Lesen Sie auch

Baustelle in der Hochsaison Neue Brücke über die Stillach in Oberstdorf geplant

Die Fachbehörden würden im weiteren Genehmigungsverfahren einbezogen, hielt Fritz Sehrwind (CSU) dagegen. „So viel würde ich unserem Eigenbetrieb schon zutrauen, dass er die alte Hütte stehen lässt, falls das Landratsamt die Pläne nicht genehmigt.“ Auch Kathrin Bäuerle (SPD) befürwortete die Pläne. „Wir werden irgendwann froh sein, dass da die neue Hütte steht.“ Sie sehe keine Verschlechterung des Bereichs. Letztlich stimmte der Ausschuss bei drei Gegenstimmen für die Genehmigung des Antrags.

Lesen Sie auch: Zeitungsverleger fordern staatliche Zuschüsse: „Die Zeitung transportiert Demokratie“

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Oberallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".