Motorendonner am Jochpass: Tausende Zuschauer bei Oldtimer Memorial

Dröhnende Motoren waren übers Wochenende am Jochpass zu hören: Das Oldtimer Memorial fand statt. Tausende Zuschauer verfolgten das Geschehen.

16.10.2022 | Stand: 18:05 Uhr

Von Skepsis gezeichnete Gesichter blickten am Samstagvormittag hundertfach in Bad Hindelang Richtung Himmel. Wird das Wetter besser oder der Regen stärker? Am Mittag riss die Wolkendecke schließlich auf. Der zweite Trainingslauf des Jochpass Oldtimer Memorials war in vollem Gange. Bereits am Samstagvormittag waren sehr viele Zuschauer an der Rennstrecke. Am Sonntag konnten sich Teilnehmer und Besucher dann über sonniges Wetter freuen. Zufrieden zeigte sich der Veranstalter. Tausende Zuschauer waren über das gesamte Wochenende am Jochpass.

Etwa 170 Automobile – davon 34 Vorkriegsfahrzeuge – sowie 70 Motorräder und Gespanne waren im Vorfeld gemeldet worden. Mit seinem Fuchs Formel Vau nahm der Münchner Florian Zeußel teil. Er zeigte sich am Samstag nachdenklich: „Ich bin noch nicht zufrieden mit mir. Das Auto und ich sind noch nicht richtig aufeinander abgestimmt, weil die Strecke heute früh so nass war.“ Dem Burgberger Martin Weiss, der mit seinem Lada VFTS Ralley dabei war, ging es ähnlich: „Heute Morgen war die Strecke wegen der Nässe extrem schwer zu fahren.“ Dementsprechend schwer war es für die Fahrer auch, einzuschätzen, in welcher Zeit die Strecke zu bewältigen ist. Einig waren sich beide bei der Bewertung der Veranstaltung. Zeußel schwärmte: „Die Veranstaltung ist super, die Strecke ist der Wahnsinn.“

Zuschauer reist extra aus Franken nach Bad Hindelang zum Jochpass Oldtimer Memorial

Ebenfalls begeistert war Johannes Hofmann. Der Kfz-Meister war übers Wochenende nur für das Rennen extra aus Geiselwind östlich von Würzburg angereist. Er besitzt zwei Oldtimer, nahm mit ihnen aber nicht am Rennen teil. „An dem alten ’Schrott’ fasziniert mich, dass man den ganz leicht unterwegs noch selber reparieren kann“, erzählte er. Hofmann ist Werkstattmeister in einer Nutzfahrzeugwerkstatt. Ihn nervt, dass man heute, um ein Fahrzeug zu reparieren, ohne Computer nicht mehr weit komme. Genau das ist zum Beispiel beim Fuchs Formel Vau anders.

Viele historische Fahrzeuge waren am Jochpass zu sehen - von Vorkriegsfahrzeugen bis hin zu Motorrädern. Bild: Stephan Käufer

Unter den Zuschauern war Isolde Zappa-Juguzu, die aus Isny angereist war. Sie fährt Vespa, am Rennen nahm sie aber nur als Zuschauerin teil. Sie findet es „schade“, dass die Veranstaltung 2024 zum letzten Mal stattfinden wird. „Die Hindelanger könnten das ruhig einmal im Jahr ertragen.“ Wie berichtet, hatte der Gemeinderat beschlossen, der Veranstaltung ab 2025 keine Genehmigung mehr zu erteilen.

Jochpass: Veranstaltender Verein nimmt Sicherheit und Lärmproblematik ernst

An der kompletten Jochpassstraße gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Diese wurde an den Renntagen zwar aufgehoben – doch die Lärmproblematik nimmt der ausrichtende Verein ernst. Teilnehmende Fahrzeuge dürfen gemäß Reglement und Ausschreibung die vorgeschriebenen Grenzen nicht überschreiten. Überhaupt wurde das gesamte Thema Sicherheit sensibel angegangen. Sämtliche Fahrzeuge mussten vor den Rennen registriert und technisch abgenommen werden. Die Teilnahme an der Fahrerbesprechung am Vorabend der Rennen ist verbindlich.

Auch Renate Finkel, die aus Bad Hindelang stammt, verfolgte die Veranstaltung. Sie mag das Rennen. Finkel wohnt keine 200 Meter von der Strecke entfernt. „Es gibt geteilte Meinungen“, sagt sie. „Die einen mögen es, die anderen mögen es halt nicht. Es ist so wie immer, bei allen Sachen. Da ich das Ganze ja positiv sehe, stört es mich nicht.“ Ihr gefallen die ganzen alten Autos – vor allem die Motorräder. Selber fährt sie das aber nicht. Ihr Schwager interessiere sich für solche Fahrzeuge. „Der hat mich dahin geführt. Wir sind gemeinsam zu den Veranstaltungen gegangen. Zuerst auch nach Missen zum Bergrennen und hier in Bad Hindelang.“