Bei einem Unfall in Westerhofen hat sich ein Motorradfahrer schwer verletzt. Er hatte versucht, ein Auto zu überholen und kam dabei von der Straße ab.

10.08.2022 | Stand: 11:36 Uhr

Schwer verletzt, wurde am Dienstagabend ein 28-jähriger Motorradfahrer bei einem missglückten Überholvorgang bei Westerhofen. Zusammen mit einem 26-jährigen Pkw-Fahrer fuhren die beiden von Westerhofen in Richtung Ofterschwang. 100 Meter nach dem Ortsausgang Westerhofen, setzte der Oberallgäuer Motorradfahrer zum überholen an. Dabei kam er aus noch ungeklärter Ursache nach links ins Bankett, stürzte und überschlug sich mehrfach, ehe er nach einige Metern zum liegen kam.

Motorradfahrer bei Unfall in Westerhofen schwer verletzt: Mit dem Helikopter in die Klinik

Bei seinem Sturz, überfuhr der 28-jährige zwei Leitpfosten und 4 Holzpfähle. Er blieb schwerverletzt neben der Fahrbahn liegen und wurde dann anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Sonthofen unter 08321/66350 entgegen.

Motorradfahrer nach Sturz bei Westerhofen schwer verletzt

