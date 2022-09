Motorradfahrer mit Plüscheulen kurven durchs Oberallgäu

Veranstalter eines Toy Runs erwartet 250 Motorräder in Immenstadt. Das gesammelte Geld kommt bedürftigen Kindern zugute.

09.09.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Jürgen Metzler ist zuversichtlich, die Wetterprognosen sind nicht schlecht: Am Sonntag, 11. September, soll der „Toy-Run“ in Immenstadt starten. Metzler, Vorsitzender des Vereins Enzian, will damit Spendengelder für kranke und bedürftige Kinder sammeln und an entsprechende Organisationen weitergeben. Zu der Ausfahrt erwartet Metzler 250 Motorräder. Start ist um 13 Uhr am Viehmarktplatz. Ein „Toy-Run“ ist eine Rundfahrt von Motorradfahrern, bei der Spenden und Kinderspielzeug (Toy) für den guten Zweck gesammelt werden.

In Immenstadt bekommt jeder Teilnehmer eine Plüscheule mit. Start und Ziel ist der Viehmarktplatz in Immenstadt, den die Stadt dem Verein kostenlos zur Verfügung stellt. Ab 10 Uhr ist die Anmeldung dort möglich (Startgeld mindestens zehn Euro). Zugelassen sind Roller, Motorräder ab 125 Kubik, Trikes und Quads. Gestartet wird um 13 Uhr, die Tour dauert knapp zwei Stunden und führt über Stein, Waltenhofen, Buchenberg, Isny und Oberstaufen wieder zum Viehmarktplatz. Dort warten auf Teilnehmer und Zuschauer Grill- und Getränkestände. Unterstützt wird Metzler von 70 Helfern, darunter die Mitglieder des „Motorradclubs 22“ als Tour Guides, dem Klausenverein Immenstadt am Grillstand und den Brauereien Zötler und Hirschbräu.

