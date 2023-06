Unfall am Paradies in Oberstaufen - Motorradfahrer rutscht auf Dieselspur aus und stürzt

Auf einer Dieselspur ist ein Motorradfahrer bei Oberstaufen in einer Kurve ausgerutscht. Der 22-Jährige stürzte, doch hatte Glück im Unglück.

19.06.2023 | Stand: 13:21 Uhr

Ein 22-jähriger Motorradfahrer ist bei Oberstaufen in einer Kurve auf einer Dieselspur ausgerutscht und gestürzt. Laut Polizei war der Fahrer mit seinem Motorrad auf der B308 in Richtung Oberstaufen unterwegs. In einer scharfen Kurve am Paradies befand sich eine etwa 30 Meter lange Dieselspur. Der 22-Jährige rutschte darauf mit dem Vorderrad seiner Maschine weg und stürzte.

Motorradunfall bei Oberstaufen - Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Er blieb dabei völlig unverletzt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und beseitigte die Dieselspur. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass die Spur vorsätzlich gelegt wurde. Hinweise nimmt die Polizei unter 08386/939300 entgegen.

Weitere Nachrichten aus dem südlichen Oberallgäu finden Sie hier.